Avocatul Poporului: politistii locali nu ar trebui sã dea amenzi

ILEGAL.. Avocatul Poporului a înaintat la Înalta Curte de Casatie si Justitie un recurs în interesul legii privind competentele politistilor locali, de a aplica sanctiuni legate de circulatia pe drumurile publice. Potrivit Avocatului Poporului, unele instante au apreciat cã amenzile întocmite de Politia localã respectã dispozitiile legale cu recunoasterea competentei functionale a politistilor locali de a constata contraventiile mentionate si a aplica sanctiuni. Alte instante nu au recunoscut aceastã competentã. O altã categorie de instante sustine cã procesele-verbale întocmite de Politia localã sunt legale, dar nu s-a pronuntat asupra competentei acesteia de a lua decizia cine încalcã sau nu legile de circulatie. Seful Politiei Locale Vaslui, Sorin Catanã, apãrã atributiile subalternilor sãi. “Prevederile legii nr.155/2010 sunt corecte, iar actiunile prevãzute de aceasta sunt usoare. Poate într-un oras mic ca Vaslui ar cauza câteva probleme, dar într-un oras mare ca Iasi sau Bucuresti politistii locali lucreazã foarte bine cu politia rutierã”, declarã acesta.

Avocatul Poporului scoate în evidentã faptul cã, potrivit unor dispozitii din Legea nr. 155/2010, în domeniul circulatiei pe drumurile publice, pe lângã multe alte atributii, Politia Localã constatã contraventii si aplicã sanctiuni pentru încãlcarea normelor legale: oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis. Aceasta având si dreptul de a lua decizia de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar.

“Politistii rutieri, în toate cazurile si politistii locali, în cazurile expres prevãzute de lege, au competenta de a constata contraventiile si a aplica sanctiuni legate de circulatia pe drumurile publice. (…) Avocatul Poporului a promovat la ÎCCJ un recurs în interesul legii referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 39, raportate la art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din Ordonanta de urgentã a Guvernului (OUG) nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatã, în sensul stabilirii competentei functionale a agentilor constatatori (din cadrul politiei locale sau politiei rutiere), cu incidenta art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a Politiei locale. În opinia Avocatului Poporului, politistul rutier este singurul care poate constata contraventiile reglementate de OUG nr. 195/2002″, spun surse din ÎCCJ.

Potrivit legii, pentru ca un politist sã poatã aplica amenzi celor care încalcã regulile de circulatie, acesta trebuie sã îndeplineascã douã cerinte: sã fie agent de politie specializat si sã fie desemnat prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratul General Politie Rutierã. Conform legii nr.155/2010, politistii locali pot îndeplini a prima conditie, dar a doua nu poate fi îndeplinitã. Din acest motiv, avocatul poporului cere ÎCCJ sã intervinã asupra legii pentru a nu exista abuzuri sau portite de scãpare pentru soferii ce încalcã legea. “Este adevãrat cã si politistii locali, în temeiul Legii nr. 155/2010, au anumite atributii în domeniul rutier, însã sunt limitate, fãrã posibilitatea ca acestia sã constate si sã aplice sanctiuni în temeiul OUG nr. 195/2002. Cu toate acestea, dacã totusi politistii locali actioneazã în domeniul rutier asupra unor fapte care ar intra sub incidenta OUG nr. 195/2002, acestia ar putea interveni doar împreunã cu Politia rutierã, în aplicarea art. 179 din Hotãrârea Guvernului nr. 1391/2006″, explicã aceeasi sursã.

Sorin Catanã apãrã atributiile politistilor locali

Seful Politiei Locale Vaslui sustine cã nu ar trebui eliminate aceste compentente din fisa postului unui politist local, dat fiind faptul cã ei vin în ajutorul celor de la rutierã care au prea putini oameni. “Pãrerea mea este cã aceste atributii sunt complet legale si nu ar trebui schimbate. Eu cred cã avocatul poporului vrea doar sã facã luminã în cazurile din Constanta si Cluj, unde oamenii au scãpat de amenzi invocând faptul cã politistii locali au emis procesele verbale. Prevederile legii nr.155/2010 sunt corecte, iar actiunile prevãzute de aceasta sunt usoare. Poate într-un oras mic ca Vaslui ar cauza câteva probleme, dar într-un oras mare ca Iasi sau Bucuresti politistii locali lucreazã foarte bine cu politia rutierã pentru fluidizarea traficului. Spre exemplu, în Iasi mereu sunt politisti locali în fata spitalului Sf. Spiridon pentru a elibera cãile de intrare si iesire a salvãrilor. Politia rutierã are alte atributii si, din pãcate, nu are foarte multi oameni. Cât despre activitatea noastrã, pot spune cã este una corectã, am câstigat aproximativ 98% din procesele intentate de cei care au fost amendati si nu a fost niciun incident de abuz din partea noastrã. Ar mai putea fi o problemã socialã la mijloc, în care politistii de la rutierã mai vechi sã nu le convinã faptul cã politistii locali care fac 3 luni de scoalã la Câmpina sã aibã aceleasi atributii ca ei. Rãmâne de vãzut cum vor decurge lucrurile, dar nu cred cã politistii locali îsi vor pierde aceste atributii”, declarã Sorin Catanã, seful Politiei Locale Vaslui. (Andrei Manolachi)