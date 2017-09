Bãiatul cu rucsacul, ajuns deputat USR, Mihai Botez, pune umãrul la salvarea spitalului bârlãdean

DONATIILE… Deputatul USR Mihai Botez, alãturi de un fost consilier judetean, liberalul Alexandru Curelaru, au anuntat donatii generoase pentru achizitionarea de masini de spãlat profesionale la spãlãtoria spitalului bârlãdean. Deputatul Mihai Botez doneazã jumãtate din indemnizatia sa lunarã de parlamentar, iar Alexandru Curelaru o sumã de peste 500 de lei. Donatii importante vin si de la populatia Bârladului, care este decisã sã dea o lectie arogantului om de afaceri Dan Dobrovolschi si ziarului sãu, care si-au bãtut joc de initiativa celor ce vor sã contribuie la aceastã actiune. Dupã cum se stie, spitalul a fost construit si utilat încã de la înfiintare cu bani adunati o parte prin subscriptie publicã si restul de la stat. Asa va fi si acum, când firma care spalã pentru spital a notificat conducerea institutiei cã, din cauza datoriei de aproape 500 000 de lei, reziliazã contractul de concesionare a activitãtii de spãlãtorie.

Spitalul Municipal de Urgentã “Elena Beldiman” din Bârlad functioneazã din anul 1881, când a fost dat în functiune sub denumirea de “Spitalul Bârlad si Elena Beldiman”. Acest edificiu a fost construit cu fonduri realizate din subscriptie publicã, pe de o parte si contributia statului,pe de altã parte. Sub aceastã denumire a functionat pânã în anul 1948. Spitalul privat „fantomã” al omului de afaceri Dan Dobrovolschi, creste ca-n povesti în curtea spitalului public, desi nu a primit autorizatie de functionare de la primarul Bârladului, Dumitru Boros. În tot acest timp, spitalul trece printr-o gravã crizã: riscã sã rãmânã fãrã spãlãtorie, lucru grav, deoarece are datorii la firma Axa Serv SRL. Firma, care a concesionat activitatea de spãlãtorie, condusã de Mihaela Nechita, omul lui Dan Dobrovolschi, care este pusã administrator la toate firmele „cheie” ale acestuia, a notificat spitalul amenintând cã, dacã pânã la 9 octombrie nu-i sunt plãtite toate sumele restante (din martie – august inclusiv, însemnând aproape 500 000 de lei), reziliazã contractul de prestãri servicii. Atunci, primarul Bârladului, care nu cedeazã la nicio formã de presiune mediaticã comandantã de Dobrovolschi în ziarul propriu, a decis împreunã cu conducerea spitalului sã facã acelasi lucru ca la începutul spitalului: subscriptie publicã. În urma publicãrii în cotidianul nostru a acestui demers, deja s-au adunat sume frumoase, pentru achizitionarea de masini de spãlat si alte cele necesare pentru spãlãtoria spitalului, astfel ca aceastã activitate sã fie internalizatã, iar datoria lui Dobrovolschi sã fie plãtitã … când va decide judecãtorul.

Prima reactie: fost consilier judetean a dat sfoarã în tarã! Si a donat!

Fostul consilier judetean, liberalul Alexandru Curelaru, a reactionat imediat dupã aparitia articolului nostru, postând pe pagina sa de socializare un apel. „Observ din presã cã autoritãtile bârlãdene si conducere spitalului de urgentã ‘Elena Beldiman’ din Bârlad se confruntã cu o micã problemã în ceea ce priveste serviciile de spãlãtorie a lenjeriei spitalului, în urma anulãrii contractului de prestãri servicii între spitalul bârlãdean si o societate comercialã din Bârlad, la cererea celei din urmã. Au identificat ei o variantã si îi felicit pe aceastã cale. Internalizarea serviciilor de spãlãtorie, un lucru bun, însã problema cea mai mare în acest moment este lipsa de fonduri cu care se confruntã spitalul bârlãdean nepermitînd achizitionarea unor masini de spãlat profesionale atât de necesare. Dacã într-adevãr îsi doresc atât de mult sã rezolve aceastã problemã cum se relateazã în presã, îi invit sau, mai bine spus, îi provoc sã facã ei personal ceva în acest sens, si anume sã îsi doneze salariile, indemnizatiile pe o lunã sau mãcar jumãtate din ele. Având în vedere cã acum sunt mãrite (mai mult decât dublate), nu cred cã ar fi o problemã pentru beneficiari. Primar, viceprimar, consilieri locali, membri AGA, manager, director îngrijiri, sefi sectii. Lista poate continua: consilieri judeteni, parlamentari, sefi de directii subordonate consiliului local. Eu, personal, voi dona o sumã de peste 500 de lei”, a precizat Alexandru Curelaru. „Acum au sansa sã demonstreze cã le pasã de cei care i-au ales si de conditiile în care ei vor fi tratati in spitalul bârlãdean. Dacã toti cei mentionati mai sus vor recurge la acest gest, cu sigurantã se vor achizitiona masinile necesare si vor mai rãmâne ceva bani si pentru a achizitiona alte lucruri necesare în vederea internalizãrii acestui serviciu (consumabile, detergenti, uscãtor de rufe, masini de cãlcat, etc.)”, a mai mentionat fostul consilier judetean Curelaru.

Bãiatul cu ruscacul, primul donator: jumãtate din indemnizatia de parlamentar!

REACTIE…Imediat dupã ce Alexandru Curelaru a fãcut apelul pe pagina sa de socializare, prima reactie a venit din partea deputatului USR de Vaslui, Mihai Botez, care a fost prezent si la ultima sedintã a CLM Bârlad din 28 august. „Acum trei sãptãmâni am participat la o sedintã a Consiliului de administratie a Spitalului de Urgentã <<Elena Beldiman>> din Bârlad. Am încercat în mai multe rânduri sã stabilesc o întâlnire cu doamna Daniela Bors, însã nu am reusit sã ne sincronizãm, ambii având agende încãrcate. M-am gândit mult ce solutie ar putea scoate din impas spitalul din Bârlad. Adevãrul este cã, din punctul meu de vedere, spitalul este o sac fãrã fund momentan, în acelasi timp este de o importantã majorã pentru oras. Problemele pe care le-am retinut eu sunt urmatoarele: Spãlãtoria; Bucãtãria; Gãrzile pentru computer tomograf; Decontarea de cãtre casa de asigurãri a tututor cazurilor rezolvate; Eficientizarea proceselor de lucru din spital prin implementarea tehnologiilor. Eu nu am pârghiile pentru a rezolva toate problemele deodatã, însã abordarea mea pentru situatii complicate, este abordarea punctualã.

Propun în primã fazã dotarea spãlãtoriei cu cele necesare din donatii, dar pentru a putea face acest lucru as vrea sã vãd conducerea spitalului cã are spirit de sacrificiu si atasament pentru institutia administratã, dar si angajatii de asemenea. Spitalul a fost înfiintat din donatii ale bârladenilor, trebuie sã întelegem cã spitalul este al nostru, al tuturor bârlãdenilor si nu numai. Avem datoria fatã de eforturile fondatorilor sã pãstrãm si sã ajutãm spitalul la nevoie, dar si conducerea si angajatii spitalului trebuie sã înteleagã cã si ei trebuie sã se sacrifice pentru locul lor de muncã. Sunt sigur cã si restul cetãtenilor vor fi solidari cu efortul lor.

Orasul, judetul si chiar tara în ansamblul sãu are nevoie de lideri, de modele de urmat. Cine sunt liderii de la spitalul Bârlad care pot lua aceastã initiativã? Vor avea cel putin un aderent dedicat cauzei salvãrii spitalului. Eu voi fi primul care mã voi alãtura acestui efort cu jumãtate din indemnizatia mea lunarã, aproximativ 4500 RON, si voi face demersuri pentru a atrage si alte sume, dar as vrea sã vãd initiativã din partea conducerii si un proiect cu cap si coadã, un proiect care sã fie clar si sã aibã trasabilitate. Contribuim cu totii?”, a postat si deputatul Mihai Botez pe pagina sa de socializare. Si nu numai cã a postat, ci chiar a luat legãtura telefonic cu conducerea spitalului bârlãdean, stabilind cã vineri, 15 septembrie, va veni cu banii pentru donatie. Si poate nu numai cu ei, ci si cu altii, în caz cã alti parlamentari, care doar s-au anuntat deocamdatã, vor dona si ei.