Bãrbat cãzut de la etajul IV în timp ce lucra ilegal la un acoperis! (VIDEO)

NEATENTIE Stefan Dãnilã, în vârstã de 61 de ani, care lucra la acoperisul unui bloc de pe strada Vasile Pârvan din Bârlad, din neatentie, a alunecat de pe acoperis si a cãzut de la aproape zece metri. A aterizat în grãdina din fata blocului, cãderea fiind atenuatã de câtiva copaci din zonã. Vecinii care erau în fata blocului au sunat imediat la 112, ambulanta de la SAJ – Substatia Bârlad venind în câteva minute. Bãrbatul a fost imobilizat, el era constient si i s-a acordat primul ajutor la fata locului, fiind transportat la spitalul bârlãdean pentru investigatii. Pânã la închiderea editiei, bãrbatul era încã în investigatii, constient, dar putin agitat. Starea sa este totusi una gravã. Politistii criminalisti bârlãdeni au deschis un dosar penal privind acest bizar accident, deoarece Stefan Dãnilã lucra pe acoperisul blocului, ajutând un locatar de la etajul IV, iar din constatãrile fãcute, au cosumat toatã ziua alcool. Existã suspiciuni cã omul n-a cãzut întâmplãtor.

O întâmplare nefericitã s-a petrecut ieri, în jurul orelor 17.00, pe strada Vasile Pârvan, la unul dintre blocuri. Mai multi bãrbati lucrau pe acoperisul acestui bloc (I1), pentru a monta un acoperis, lucrare care era fãcutã de ei, ilegal, fãrã ca sã fie asigurati împotriva accidentelor. Au consumat alcool mai toatã ziua, iar la un moment dat unul dintre ei, Stefan Dãnilã, a cãzut de pe acoperis! „S-a auzit o busiturã zdravãnã, am crezut cã s-a cutremurat pãmântul! Când am iesit la balcon, am vãzut un bãrbat cãzut exact pe pãmânt în fata balconului meu si atunci am realizat cã a cãzut de undeva de sus! Am iesit repede afarã, am chemat ambulanta la 112 si am vãzut pe vecinul de la etajul IV, nu stiu cum îl cheamã, care cobora scãrile si spunea cã omul a cãzut de pe bloc, unde lucra la acoperis”, ne-a spus una din locatarele blocului. Ambulanta a venit foarte repede si i-a acordat primul ajutor, constatând totodatã si cã omul era constient. I s-a acordat primul ajutor si a fost transportat la spitalul din Bârlad, unde a fost investigat la Radiologie, constatându-se cã are fracturi costale si policontuzii produse prin cãdere de la înãltime. Pânã la închiderea redactiei, nu se terminaserã investigatiile medicale, acesta fiind programat la Computerul Tomograf pentru a se vedea dacã omul a suferit leziuni interne. „I-a alunecat piciorul, lucra sus la acoperis. Lucra pentru toatã scara. Nu l-am angajat eu, ne ajuta sã punem acoperisul”, povestea locatarul de la etajul IV, pentru care lucra Stefan Dãnilã.

Asearã, politistii de la Investigatii Criminale din cadrul Politiei Bârlad au deschis un dosar penal, începând cercetãrile privind acest bizar accident, existând suspiciuni cã omul n-a cãzut întâmplãtor de pe acoperis. În cauzã s-a deschis dosar penal, fiind cercetati toti cei care lucrau pe acoperisul blocului I1, de pe strada Vasile Pârvan, pentru a se lãmuri exact toate împrejurãrile producerii incidentului grav cãruia i-a cãzut victimã Stefan Dãnilã.