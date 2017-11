Bârlãdeanul care a acuzat un jandarm cã l-a bãtut, condamnat pentru trafic de droguri

TRAFICANT…Dupã ce, în 2013, acuza cã un jandarm l-a bãtut fãrã niciun motiv, Andrei Dragos Pãlãlaie a fost condamnat, zilele trecute, de Curtea de Apel Iasi. Initial, traficantul de droguri bârlãdean a primit un an de închisoare cu suspendare si o amendã penalã în valoare de 8.300 de lei, pedeapsã aplicatã de instanta Tribunalului Vaslui. Nemultumit, Pãlãlaie a fãcut apel, dar, zilele trecute, judecãtorii ieseni au respins demersul tânãrului si au pãstrat decizia Tribunalului Vaslui. Sentinta este definitivã. Pãlãlalie a ajuns în atentia oamenilor legii dupã ce anchetatorii l-au acuzat de trafic cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Andrei Dragos Pãlãlaie este acelasi care, în 2013, a acuzat un jandarm cã i-a bãtut fãrã niciun motiv, pe el si pe un amic al lui. Atunci, tânãrul bârlãdean a ajuns la spital, dar a plecat, fãrã sã anunte, înainte ca medicii sã-i facã investigatiile ce se impun în astfel de cazuri.

Bârlãdeanul Andei Dragos Pãlãlaie nu scapã de pedeapsã chiar dacã a contestat decizia Tribunalului Vaslui la Curtea de Apel Iasi. Magistratii au luat act de cererea tânãrului acuzat de trafic de droguri, dar au respins-o ca nefondatã. Astfel, Pãlãlaie rãmâne cu o pedeapsã de 8.300 de lei amendã penalã si un an si sase luni de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei pe o perioadã de supraveghere de 3 ani. De asemenea, traficantul bârlãdean este obligat sã presteze 92 de zile de muncã în folosul comunitãtii. Pãlãlaie este cel care, în 2013, “poza” în nevinovat dupã ce a acuzat un jandarm cã l-a lovit fãrã drept. Mai exact, Pãlãlaie spunea cã, în noaptea de 26/27 decembrie 2013, el si un prieten au fost ridicati de pe stradã de o patrulã mixtã formatã din politisti si jandarmi. Au fost apoi condusi se sediul politiei din Bârlad si bãtuti fãrã motiv. Dupã acest episod, tinerii au sunat la numãrul de urgentã 112 pentru a solicita o ambulantã. Unul dintre ei a rãmas la spital pentru câteva ore, dar apoi a plecat singur fãrã sã anunte cadrele medicale. “Pacientul a spus cã este victima unei agresiuni. Era agitat si în stare de ebrietate. A fost dus la Stationar pentru a i se face investigatiile de specialitate, dar a plecat fãrã sã anunte pe nimeni”, declarau, la acea vreme, reprezentantii spitalului bârlãdean. Dragos Andrei Pãlãlaie sustinea cã au fost la o cunostintã, unde au consumat bãuturi alcoolice, dar nu în exces. “Noi am plecat de la o cunostintã pentru a ne conduce prietenele la taxi. Când ne-am întors, noi râdeam pe stradã… vorbeam… ne-a oprit un echipaj de politie cu masinã. Ne-au întrebat ce facem, iar noi le-am rãspuns cã suntem prieteni si nu facem scandal. Le-am cerut sã se legitimeze si ei ne-au cerut la fel. Am vrut sã stim si noi cu cine stãm de vorbã… S-au arãtat foarte deranjati cã le-am cerut sã se legitimeze si ne-au urcat în masinã. Jandarmul mi-a dat una cu pumnul si atunci mi-am dat seamã cã ne duce la Politie sã ne batã. La sectie ne-au bãgat într-o camerã. Acolo erau trei agenti de politie si un jandarm…si au început sã ne loveascã… adicã jandarmul. S-a asezat cu genunchiul pe testicule si mã lovea. L-am întrebat ce face, cã nu suntem din mafie, iar el a început sã mã înjure de mamã… Mi-au zis cã sunt figurant si tare în gurã”, povestea, atunci, Dragos Andrei Pãlãlaie. Finalul anchetei a demonstrat cã, de fapt, cei doi prieteni, aflati sub influenta bãuturilor alcoolice, s-au bãtut pe stradã, între ei.