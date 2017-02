Basarabenii, marii câstigãtori ai concursului “Ice Fishing Mânjesti” (foto)

PESCUIT…Basarabenii au dominat prima editie a concursului de pescuit la copcã,de la Mânjesti. Câstigãtor a fost multiplul campion national din Republica Moldova, Vladimir Pârãu. “Mã bucur cã am câstigat competitia si le multumesc organizatorilor pentru un eveniment asa de frumos. Din pãcate, în Republica Moldova acest sport a scãzut în interes si ne bucurãm cã putem participa în România la astfel de competitii”, spune acesta. La competitie au participat 47 de concurenti din România si 5 din Republica Moldova. În total au fost 9 câstigãtori, fiind premiati câstigãtorii celor douã manse împreunã cu cei cu cel mai mare punctaj per total. Pe lângã premiile acordate celor mai buni pescari, fiecare participant a primit o medalie si o diplomã de participare, fiind premiati, în mod simbolic, cel mai tânãr si cel mai în vârstã participant. La final toti cei prezenti au fost serviti cu vin si traditionala fasole cu ciolan.

Amatorii de pescuit la copcã au avut parte, în sfârsitul sãptãmânii trecute, de un concurs pe cinste, ce a avut loc pe Barajul Mânjesti. Competitia “Ice Fishing Mânjesti” a fost organizatã de “Asociatia Club Sportiv Mânjesti” împreunã cu Directia Judeteanã de Sport si Tineret Vaslui, reprezentatã de cãtre directorul executiv, Rãducu Tatu. La eveniment au participat 52 de pescari din Bucuresti, Constanta, Ploiesti, Cluj, Bacãu, Timisoara, dar si 5 sportivi din Republica Moldova. Acestia din urmã au dominat competitia.”Pe moldoveni doar cu vaporul îi întreci. Ei au experientã, nu ca noi, prima datã când pescuim la copcã”, explicã un pescar. Vladimir Pârãu a câstigat premiul cel mare. “Mã bucur cã am câstigat competitia si le multumesc organizatorilor pentru un eveniment asa de frumos. Din pãcate, în Republica Moldova acest sport a scãzut în interes si ne bucurãm cã putem participa în România la astfel de competitii. În timpul mansei de ieri nu am avut asa mare succes spre deosebire de azi. Tactica mea din a doua mansã a fost sã îmi schimb copcile cât mai des pentru a avea sansa sã prind cât mai multi pesti si mi-a prins bine. Am avut cel mai mare peste prins astãzi, pe lângã cei 10 pe care îi prinsesem deja. Pentru mine pescuitul este o pasiune foarte mare, sunt de trei ori campion national în Basarabia. Iar în 2011 am avut ocazia sã particip la un campionat European de pescuit, acolo am vãzut cu adevãrat ce înseamnã pescuitul sportiv”, explicã Vladimir. Potrivit sportivilor, evenimentul a fost un real succes, chiar dacã în a doua zi a concursului pestele nu a tras asa de mult la momelile lor. “A fost un concurs bine organizat, ne-am bucurat de conditii foarte bune si de colegi de pescuit faini. Este prima datã când pescuiesc la copcã. Din pãcate, în a doua zi de pescuit pestele a cam fugit de noi, eu am prins doar trei salãi”, spune Sorin Iordache.

Câstigãtorii au fost premiati cu sume de bani, echipamente de pescuit si vouchere de cumpãrãturi online.

La sfârsitul zilei 9 sportivi au pleca acasã cu premii, arãtând astfel cã sunt printre cei mai buni de pe gheata de la Mânjesti. Concursul a fost împãrtit în douã manse, fiecare de 3 ore, concurentii fiind împãrtiti în douã sectoare în fiecare mansã. Câstigãtorii primei manse au fost Tudor Vornicu, locul trei, Daniel Strechie – locul doi si Alexei Iepurean, locul întâi. “Mansa de sâmbãtã a fost una ok, vremea frumoasã, gheata bunã si organizarea foarte bunã. Au fost multi pesti prinsi. Eu unul am ratat ieri, cu 10 grame, titlul de cea mai mare capturã, dar am luat locul doi”, povesteste Daniel Strechie. În mansa a doua podiumul a fost ocupat de Vali Marabagiu, locul trei, Mihai Alexandru, locul doi, si Dan Negru, locul întâi. Marii câstigãtori ai competitiei au fost desemnati dupã lungi deliberãri din partea juriului, acestia fiind: Vladimir Pârãu, locul întâi, Laur Dumitru, locul doi, si Andrei Platon, locul trei. Câstigãtorii au primit drept premiu 700 de lei pentru locul întâi, 600 de lei pentru locul doi si 500 de lei pentru locul trei, împreunã cu echipamente de pescuit. Pe lângã acestea, marii câstigãtori au primit vouchere de cumpãrãturi online în valoare totalã de 3000 de lei.

Cum se diferentiazã pescuitul la copcã de cel normal

O diferentã majorã între pescuitul la copcã si cel de pe mal este echipamentul folosit. Unealtã principalã “balalaika”, o unditã specialã, ce nu pare ceva cu care ai merge la pescuit, bineînteles cu o tehnicã aparte de a atrage pestele la momealã. “La copcã îti trebuie multã rãbdare si echipamentele potrivite. Eu am venit cu o lansetã rigidã de 1 metru lungime, dar am vãzut cã profesionistii folosesc lanseta balalaika. Are sub 30 de cm lungime si are o tehnicã aparte de folosire. Multi ar descrie tehnica ca cineva care a bãut foarte mult si îi tremurã mâna de la mahmurealã. Pe scurt, trebuie sã faci miscãri bruste, în sus si în jos, pentru a atrage pestele la mormâscã (acul special ce se foloseste la pescuitul la copcã). În rest ce vrei tu sã îti aduci ca sã îti faci pescuitul mai plãcut. Un burghiu de gheatã e indispensabil, un scaun de pescuit dacã te deranjeazã sã stai în genunchi si, din nou, rãbdare”, povesteste Sorin Iordache, competitor.

Rãzvan Manolache, pescar sportiv la doar 10 ani

Printre cei 50 de sportivi s-a strecurat în competitie si un prichindel de numai 10 ani. Acesta era cel mai tânãr sportiv de pe gheatã, care, din câte au spus ceilalti, s-a descurcat de minune. “Sunt mândru de el, eu nu as fi avut atâta rãbdare sã stau pe gheatã”, spune tatãl lui Rãzvan. Totusi, micul pescar era dezamãgit de faptul cã ieri nu a reusit sã prindã nici un peste. “Azi nu am prins nimic, ieri am avut mai mult noroc. Tata m-a ajutat sã fac gaura si m-a învãtat cum sã fac pestii sã vinã la momealã”, povesteste Rãzvan. În cadrul premierii, acesta a primit si un premiu special de “Cel mai tânãr pescar al competitiei”, fiind aplaudat de toti participantii, si a fost fotografiat alãturi de cel mai în vârstã pescar din competitie, Florin Frimu. (Andrei Manolachi)