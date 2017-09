Bătaie “a la Bulboaca” la Festivalul Vânătorilor de la Paiu

Poligonul de la Paiu a fost luat cu asalt de peste 1500 de persoane, vânători și familiile acestora, pentru a petrece o duminică de vis, cu bucate vânătorești stropite din abundență cu vinuri alese, toate în cadrul Festivalului Vânătorilor Vaslui- ediția 2017. Chiar dacă până la deschiderea sezonului mai este un pic, vânătorii au vrut să profite din plin de frumoasele zile de septembrie pentru a le arata celor din familie ce înseamnă cu adevarat această meserie, considerată de unii o îndeletnicire nobilă specifică doar “spumei” societății. Pe lângă vânătorii de la AJVPS Vaslui, împărțiți în cele trei cluburi (Vaslui, Bârlad și Huși) au mai participat și cluburile private de vânători, AVPS Bourul, AVPS Hubert 2000, Grupa de vânătoare Fâstâci împreună cu pescarii de la Pescaris SRL și Scoica Agroind SRL. Vinurile au fost aduse de pe Domeniile Averești, locul unde se fabrica celebra Zgihară de Huși, iar berea a venit tocmai din Ardeal de la regele Ursus. Invitați de onoare a acestei manifestații au fost vânătorii de peste Prut, din Republica Moldovei, conduși de președintele lor, Oleg Ciocoi.

Chef bucătarul vânătorilor este de la grupa Bulboaca

În poligonul de la Paiu departe de ochii curioșilor, ieri pe la prânz, ieșeau nori de fum. N-ai fi zis că acolo, 57 de ceane și zeci de grătare și proțapuri sunt pregătite pentru a găti cele mai alese bucate vânătorești. Din oraș, ai fi crezut că peisajul te toamnă de la Paiu se datorează hărniciei pădurarilor, care curăță pădurea, dau foc la frunzele uscate și pregătesc locurile special de unde animalele sălbatice se vor hrăni în apriga iarnă ce va urma. Însă relitatea era alta. In interiorul poigonului s-a ținut cea mai mare manifestarte a anului, o mega serbare câmpenească, cu sute de mașini parcate pe centură, de la Termica, pe drumul de beton de la Chițoc, cozile întânzându-se chiar și la un kilometru distanță de poligon. Mirosul era unul îmbietor chiar și pentru câinii din oraș, care au lăsat tomberoanele de gunoi și au luat-o spre pădure. In poienița unde acum o lună tinerii ascultau rock în cadrul festivalului Open Camp, acum se auzeau muzica haiducilor de la Coștești din R. Moldova, a fanfareri de copii de la Fâstâci, dar și acordurile celor de la Stil Band din Vaslui, presărate cu glumele Vărului Săndel. Cei 1500 de prieteni sau rude ale vânătorilor au avut ce vedea, dar mai ales ce mânca. În cele 57 de ceaune vânătorii au făcut celebrele tocănițe de vânat, dar și fasolele cu ciolan și cârnați. N-au lipsit mistreții la rotisor, cârnații din vânat de mistreț și căprior care au fost stropite din belșug cu vin. Așa cum cere tradiția un juriu a analizat fiecare ceaun în parte și a stabilit care a fost cel mai bun fel de mâncare sau mai exact care grupă de vânători a avut cei mai iscusiți bucătari. Anul acesta marele premiu a fost adjudecat de vânătorii AJVPS Vaslui, grupa Bulboaca, care au gătit cea mai bună tocăniță din vânat și cei mai buni cârnați. “A fost pentru noi o provocare. Grupa noastră a gătit la cinci ceaune, în două am gătit tocănița noastră ă”a la Bulboacaă” cu scăriță din mistreț, legume bio, coajă de jir măcinat și multă, multă pasiune, iar în celălalte trei am pregătit fasole “a la Deleni” cu carne și cârnați rezultat din godac și țap, ceapă multă, prăjită în ulei de la Crasna și bullion de la Sultan. Dacă nu ar fi fost pâinea de la Deleni, nimic nu ar mai fi avut gust. Mai avem 1500 de cârnați cu carne din vânat “recoltat” cu cartușe produse de Noma, trași noaptea în maț de oaie și semi afumați ziua cu fum de lemn dulceă” a declarat glumețul chef al vânătorilor de la grupa Bulboaca. Premiul al doilea a ajuns la campionii de anul trecut, la grupa vânătorilor de la Zăpodeni, care au pregătit și un proțap de mistreț pe cinste.

Bătaie între vânătorii din Vaslui și Bârlad de la … cârnați