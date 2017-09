Bãtaie “a la Bulboaca” la Festivalul Vânãtorilor de la Paiu (foto)

BÂLCI…Festivalul vânãtorilor s-a încheiat cu o bãtaie între vasluieni si bârlãdeni, de la cârnatii campionilor

SÃRBÃTOARE…În ziua în care bloggerii anuntau sfârsitul lumii, Asociatia Judeteanã de Vânãtoare si Pescuit Sportiv (AJVPS) Vaslui a organizat Festivalul Vânãtorilor. Considerat o actiune cu staif, unde si-au dat întâlnire toti vânãtorii si familiile lor din judet, festivalul a avut parte de un final la fel de tumultos precum o nuntã de tarã. Un incident minor s-a transformat într-o bãtaie în toatã regula între douã grupe de vânãtori, motivul fiind furtul unui cârnat de mistret. Cei 1.500 de participanti au mâncat bucate alese, gãtite la 57 de ceaune. Tocãnita de mistret, fasolea cu ciolan, pastrama de mistret si cârnatii din vânat au fost delicatesele cu care au fost îmbiati participantii. Si cum la petrecere au luat parte si zeci de pescari, de pe mese nu a lipsit celebra ciorba de peste, gãtitã, anul acesta, de nimeni altul decât seful pescar al judetului, Adrian Chirica. Trofeul de cel mai bun bucãtar a fost adjudecat de grupa de vânãtori de la Bulboaca din cadrul AJVPS Vaslui, care a impresionat juriul cu mâncãrica de mistret “a la Bulboaca”, fasole cu carne si cârnati de vânat “a la Deleni”

Poligonul de la Paiu a fost luat cu asalt de peste 1500 de persoane, vânãtori si familiile acestora, pentru a petrece o duminicã de vis, cu bucate vânãtoresti stropite din abundentã cu vinuri alese, toate în cadrul Festivalului Vânãtorilor Vaslui- editia 2017. Chiar dacã pânã la deschiderea sezonului mai este un pic, vânãtorii au vrut sã profite din plin de frumoasele zile de septembrie pentru a le arata celor din familie ce înseamnã cu adevãrat aceastã meserie, consideratã de unii o îndeletnicire nobilã specificã doar “spumei” societãtii. Pe lângã vânãtorii de la AJVPS Vaslui, împãrtiti în cele trei cluburi (Vaslui, Bârlad si Husi), au mai participat si cluburile private de vânãtori, AVPS Bourul, AVPS Hubert 2000, Grupa de vânãtoare Fâstâci împreunã cu pescarii de la Pescaris SRL si Scoica Agroind SRL. Vinurile au fost aduse de pe Domeniile Averesti, locul unde se fabricã celebra Zgiharã de Husi, iar berea a venit tocmai din Ardeal de la regele Ursus. Invitati de onoare a acestei manifestatii au fost vânãtorii de peste Prut, din Republica Moldovei, condusi de presedintele lor, Oleg Ciocoi.

Chef bucãtarul vânãtorilor este de la grupa Bulboaca

În poligonul de la Paiu, departe de ochii curiosilor, ieri pe la prânz, ieseau nori de fum. N-ai fi zis cã acolo, 57 de ceaune si zeci de grãtare si protapuri sunt pregãtite pentru a gãti cele mai alese bucate vânãtoresti. Din oras, ai fi crezut cã peisajul te toamnã de la Paiu se datoreazã hãrniciei pãdurarilor, care curãtã pãdurea, dau foc la frunzele uscate si pregãtesc locurile special de unde animalele sãlbatice se vor hrãni în apriga iarnã ce va urma. Însã realitatea era alta. În interiorul poigonului s-a tinut cea mai mare manifestare a anului, o mega serbare câmpeneascã, cu sute de masini parcate pe centurã, de la Termica, pe drumul de beton de la Chitoc, cozile întinzându-se chiar si la un kilometru distantã de poligon. Mirosul era unul îmbietor chiar si pentru câinii din oras, care au lãsat tomberoanele de gunoi si au luat-o spre pãdure. În poienita unde acum o lunã tinerii ascultau rock în cadrul festivalului Open Camp, acum se auzeau muzica haiducilor de la Costesti din R. Moldova, a fanfareri de copii de la Fâstâci, dar si acordurile celor de la Stil Band din Vaslui, presãrate cu glumele Vãrului Sãndel. Cei 1500 de prieteni sau rude ale vânãtorilor au avut ce vedea, dar mai ales ce mânca. În cele 57 de ceaune vânãtorii au fãcut celebrele tocãnite de vânat, dar si fasolele cu ciolan si cârnati. N-au lipsit mistretii la rotisor, cârnatii din vânat de mistret si cãprior care au fost stropite din belsug cu vin. Asa cum cere traditia un juriu a analizat fiecare ceaun în parte si a stabilit care a fost cel mai bun fel de mâncare sau mai exact care grupã de vânãtori a avut cei mai iscusiti bucãtari. Anul acesta marele premiu a fost adjudecat de vânãtorii AJVPS Vaslui, grupa Bulboaca, care au gãtit cea mai bunã tocãnitã din vânat si cei mai buni cârnati. “A fost pentru noi o provocare. Grupa noastrã a gãtit la cinci ceaune, în douã am gãtit tocãnita noastrã “a la Bulboaca” cu scãritã din mistret, legume bio, coajã de jir mãcinat si multã, multã pasiune, iar în celãlalte trei am pregãtit fasole “a la Deleni” cu carne si cârnati rezultat din godac si tap, ceapã multã, prãjitã în ulei de la Crasna si bulion de la Sultan. Dacã nu ar fi fost pâinea de la Deleni, nimic nu ar mai fi avut gust. Mai avem 1500 de cârnati cu carne din vânat “recoltat” cu cartuse produse de Noma, trasi noaptea în mat de oaie si semi afumati ziua cu fum de lemn dulce”, a declarat glumetul chef al vânãtorilor de la grupa Bulboaca. Premiul al doilea a ajuns la campionii de anul trecut, la grupa vânãtorilor de la Zãpodeni, care au pregãtit si un protap de mistret pe cinste.

Bãtaie între vânãtorii din Vaslui si Bârlad de la … cârnati

INCIDENTE…Dupã adjudecarea premiului de grupa vânãtorilor de la Bulboaca, acestia au tinut ca tot poporul de la Paiu sã stie cã ei sunt campionii. Si-au adus propria fanfarã la standul campionilor si au petrecut în paralel cu spectacolul de pe scenã. Parcã era bâlciul lui Pavãl de la Obor. Si cum fiecare bâlci se terminã cu o încãierare, asa a fost sã fie si la finalul Festivalul Vânãtorilor. O bãtaie în toatã regula a izbucnit între vânâtorii din Bârlad si campionii de la Bulboaca de la niste cârnati. Cicã bârlãdenii, invidiosi pe colegii lor de la Bulboaca, le-ar fi furat cârnatii si de aici a izbucnit scandalul. Un scandal pe care primarul Vasile Pavãl nu l-a anticipat. Iatã ce declara acesta, mândru, înainte de încãierare: “E o altfel de manifestare. E o întâlnire a oamenilor civilizati. Uitati ce curãtenie este în poienitã, chiar dacã au mâncat multi oameni, nu ca la bâlci. Nu am auzit manele, ci doar muzica noastrã traditionalã. Le multumesc vânãtorilor pentru munca lor, dar mai ales pentru hãrnicia de care au dat dovadã, gãtind pentru 1.500 de oameni. Se cunoaste cã aici este crema societãtii”, a declarat primarul Vasluiului, neintuind cã de la Zghihara de Husi si de la berea Ursus, chiar si intelectualii se iau la bãtaie.

Prima femeie vânãtor din judet este de la Bârlad

INEDIT…Printre mândrii vânãtori era si o tânãrã care se plimba vioi printre meseni. Cu o pãlãrie de fermier australian pe cap, Alina a fost vedeta acestei manifestatii. În viata de zi cu zi se ocupã de comercializarea produselor apicole, iar când timpul îi permite merge cu mentorul sãu la vânãtoare. “M-am obisnuit cu glumele colegilor de grupã si nu-i mai bag în seamã. La început mi-a fost greu, dar m-am obisnuit. Si cu efortul, dar si cu faptul cã sunt singura femeie din grupã. Mersul mult pe jos îmi face bine si chiar se potriveste cu proverbul cã face piciorul frumos. Îmi place mult vânãtoarea si de un an de zile sunt vânãtor cu acte în regulã. Pasiunea o am de la tatãl meu, care este si mentorul meu în grupa de vânãtoare”, a declarat tânãra. Tatãl ei ne-a spus de unde vine pasiunea fiicei sale pentru vânãtoare: “Pentru mine, Alina este si bãiat, si fatã. Când nu am cu cine bea un sprit fata îmi stã alãturi, la fel si la treburile bãrbãtesti, dar mai ales la vânãtoare. Dar si când îmi spune sã ne fardãm ca fetele o fac”, a glumit tatãl tinerei.