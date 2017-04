Bătaie într-un club din Bârlad: printre protagoniști, fostul șef de cabinet al Anei Birchall (VIDEO)

INCREDIBIL… O bătaie ca-n filme s-a petrecut în dimineața zilei de 30 aprilie, în jurul orelor 3.30 în arhicunoscutul club bârlădean „Ground Caffe” zis și „La Futărie”. Bătaia s-a lăsat cu distrugeri, cu pumni și picioare împărțite între combatanți și țipete la greu, plus poliție și jandarmi, precum și ceva spray cu piper. Surse dintre „combatanți” ne-au precizat că bătaia a început de la un profesor de religie de la o școală din Bârlad, Ciprian Mârzac, care se afla în Clubul Iguana împreună cu mai mulți amici. Având ceva conflicte mai vechi cu patronul de la Ground Caffe – Mihai Bîlici, profesorul de religie, membru PSD și fost șef de cabinet al deputatei Ana Birchall acum câțiva ani, Ciprian Mârzac a dat un spectacol total, mai ceva ca la Biserică.

Conform surselor noastre, se pare că totul a început în jurul orelor 3.30, când de la masa unde se afla profesorul de religie, au izbucnit certuri și cuvinte grele adresate patronului de la Ground Caffe, Mihai Bîlici, aflat acolo cu soția sa. Cum necum, de la vorbele grele s-a ajuns la câțiva pumni, iar din incintă bătaia s-a mutat rapid în fața clubului, unde s-au aruncat cu butelii, s-au dat pumni și picioare, fiind în jur de 10 -12 combatanți! La un moment dat, patronul Mihai Bîlici a fost trântit jos și era bătut cu picioarele și pumnii de mai mulți bărbați. Un fost angajat al său, poștaș de meserie și în timpul liber agent de securitate, care era și el în bar, a văzut scenele, iar când și-a dat seama că Mihai Bîlici era bătut rău și trântit la pământ, a scos un spray cu piper și a împrăștiat în fața celor care îl băteau pe Bîlici. Intre timp au ajuns jandarmii și polițiștii de la Ordine Publică din Bârlad, iar bătaia s-a terminat, începând … declarațiile!

IPJ Vaslui: Dosar penal pentru bătaia serioasă de la Ground Caffe

„A fost făcut un apel la 112 la orele 3.42, de către un bărbat cu privire la faptul că mai multe persoane se agresează reciproc în fața unui club din Bârlad. La fața locului s-au deplasat polițiști de la ordinea publică și jandarmi, care au constatat că în fața clubului se flau trei bărbați cu vârste între 31 și 38 de ani și două femei cu vârste între 26 și 31 de ani, care au declarat că indivizi necunoscuți i-au agresat fizic, atât în interiorul clubului cât și în exterior. In același timp, alți doi bărbați cu vârste între 24 și 31 de ani, s-au prezentat la Poliția Bârlad reclamând că au fost agresați fizic de niște indivizi la club. Din primele cercetări polițiștii au stabilit că a fost vorba de un conflict spontan în care au fost implicate 10-12 persoane, fiind deschis un dosar penal pentru infracțiunile de lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările vor fi continuate pentru stabilirea implicării fiecărei persoane cercetate în conflict și stabilirea gradului de vinovăție a fiecărui perticipant la acest scandal”, a precizat Iulian Petre, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.