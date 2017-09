Batjocurã si umilinte pentru pãrintii care întocmesc dosare pentru “Bani de liceu”

SUPÃRATI…Programul national de protectie socialã “Bani de liceu” este binevenit, mai ales într-un judet precum Vasluiul, cu un numãr record de someri care cu greu reusesc sã îsi trimitã copiii la scoalã. Înainte ca elevii sã intre însã în posesia banilor, pãrintii acestora, si asa bãtuti de soartã, trebuie sã scoatã ceva bani din buzunar si sã aloce timp pentru întocmirea dosarului necesar. Asa se explicã faptul cã ieri, la un birou notarial din Vaslui, zeci de persoane, pãrinti si alte rude ale elevilor, stãteau la coadã pentru a da declaratii cu privire la veniturile pe care le-au realizat sau nu în ultimele trei luni. Oamenii, supãrati, au spus cã, fiind vorba despre un program social, nu înteleg de ce trebuie sã plãteascã notarul si alte taxe, plus drumul din localitãtile de domiciliu pânã la Vaslui, în conditiile în care sunt amãrâti si trãiesc de pe o zi pe alta. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui au declarat cã aceasta este legea si trebuie respectatã.

Culmea sãrãciei: dacã esti necãjit si vrei sã primesti o bursã socialã, trebuie mai întâi sã demonstrezi cã esti cu adevãrat amãrât. Cum altfel, decât întocmind un dosar care sã cuprindã tot felul de hârtii în posesia cãrora intri doar achitând niste sume, desi, de cele mai multe ori, nu ai bani, cã doar de aia faci cerere pentru bursã. Cam asta se întâmplã cu pãrintii fãrã venituri care au copii la scoalã eligibili pentru programul “Bani de liceu”. Pentru a putea beneficia de ajutorul lunar în valoare de 180 de lei, copiii si familiile lor trebuie sã întocmeascã un dosar cu mai multe acte, iar dacã unele sunt obtinute gratuit, pentru altele viitorii beneficiari trebuie sã plãteascã. Pe lângã cererea tip, declaratia de componentã a familiei si ocupatia fiecãrui membru, copiile dupã actele de identitate sau copiile de deces (în cazul copiilor orfani), adeverinta de la scoalã din care sã rezulte media generalã si numãrul absentelor nemotivate acumulate de elev în anul scolar anterior etc., dosarul trebuie sã mai contine câteva “hârtii” care nu pot fi obtinute decât contra cost. Asta spre disperarea pãrintilor, care trebuie sã se împrumute de la cunoscuti pentru a rezolva “problema”. Astfel se explicã numãrul mare de clienti care asteptau cuminti, ieri, la rând la un birou notarial din Vaslui. Veniti din mediul rural, pentru cã asa le cere legea, pãrintii copiilor care întrunesc toate conditiile pentru a primi bani de liceu stãteau la rând, cu cãtel si purcel, pentru a da declaratii cã sunt…sãrmani. Potrivit regulamentului, trebuie sã se prezinte la notar toate persoanele majore din familie care nu au realizat venit în ultimele trei luni, cu exceptia studentilor. “A trebuit sã vin cu sotul. Am cheltuit pânã acum 80 de lei, am cumpãrat si completat tot felul de formulare. Familiile care cer burse sociale trãiesc foarte greu, unii la limita de jos a subzistentei”, a declarat o mamã, care a adãugat cã, din punctul ei de vedere, este inutil sã vinã ambii pãrinti pentru a declara ceea ce ar putea sã confirme doar unul dintre acestia.

Conducerea ISJ Vaslui spune cã legea trebuie respectatã

“Noi nu putem sã acordãm burse decât în baza unor documente. Dacã nu sunt toate documentele la dosar, cineva va fi tras la rãspundere. Atâta timp cât asa se precizeazã în legislatie nimeni nu poate sã facã absolut nimic. Este un proiect la Minister prin care se dau bani pentru toate aceste proiecte sociale de la Uniunea Europeanã, retrospectiv. Uniunea Europeanã deconteazã pentru Guvernul României, iar banii pe care îi va primi Guvernul, vor fi folositi în alt scop. Pentru acest lucru, noi am scanat toate documentele din dosarele copiilor si le-am trimis. Dacã existã o singurã sincopã undeva, se dau banii jos. În al doilea rând, în cazul unui control al Curtii de Conturi sunt verificate toate aceste documente.”, a declarat Gabriela Plãcintã, inspector general al ISJ Vaslui. De asemenea, Cristiana Botan, inspector general adjunct, a spus cã, în cazul în care copilul este minor, este firesc sã fie prezenti ambii pãrinti la notar, iar dosarul trebuie sã fie complet pentru cã “pot exista contestatii din partea pãrintilor, pot fi verificãri de la Curtea de Conturi. Aceasta este legea, asa se procedeazã de ani de zile, nu este nimic nou.”

Programul “Bani de liceu”

Anul trecut, la nivelul judetului Vaslui au primit “Bani de Liceu” 3080 de liceeni. Sprijinul financiar din cadrul programului “Bani de liceu”, derulat de Ministerul Educatiei, se acordã elevilor pe toatã durata cursurilor, cei din clasa a XII-a beneficiind de acesti bani inclusiv pe timpul pregãtirii si sustinerii examenului de bacalaureat. Suportul financiar este conditionat de prezenta la scoalã. Elevii beneficiari îsi pot pierde ajutorul dacã acumuleazã mai mult de 20 de absente nemotivate într-o lunã. Termenul limitã pentru depunerea cererilor de acordare a bursei lunare în valoare de 180 lei este 1 octombrie. În perioada 1-23 octombrie vor fi efectuate anchete sociale si va fi evaluatã de comisii eligibilitatea cererilor depuse, urmând ca pe 28 octombrie sã fie publicatã lista beneficiarilor. În intervalul 28 octombrie-2 noiembrie pot fi depuse contestatii, care urmeazã sã fie solutionate pânã pe 6 noiembrie.