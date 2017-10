Bătrân dator după ce a muşcat un poliţist

A muşcat un poliţist de mână şi s-a ales cu o condamnare de un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru ultraj. Asta a păţit un bărbat de 71 de ani, din comuna Adăşeni, care timp de trei ani va trebui să fie foarte atent la ceea ce va face, pentru ca nu cumva să ajungă la puşcărie. Mai mult, Ştefan C. va trebui să-i plătească şi poliţistului o serie de despăgubiri, care totalizează 20.000 de lei.

