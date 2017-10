Bãtrânii din Negresti, umiliti si terorizati de tigani, îsi doresc moartea! (foto, video)

Ca în Vestul Sãlbatic

RUSINOS…Mesajul dur al unei bãtrâne: ”Politistii din Negresti poartã degeaba uniforma statului”.



INCREDIBIL….Ajunse la vârste venerabile, familii întregi de bãtrâni din Negresti au ajuns sã-si doreascã moartea pentru a scãpa de teroarea la care sunt supusi de familia de rromi Cincilescu&comp. Tiganii dau buzna peste bãtrâni si le cer mâncare: lapte, ouã, brânzã sau furaje pentru animale. Dacã nu primesc ce vor, rromii le dau foc, pur si simplu, la gospodãrie pentru a-i înspãimânta. Tiganii le furã mereu agoniseala, iar cei care au curajul sã reclame la politie sau sã spunã ceva împotriva lor sunt aspru pedepsiti. La adãpostul întunericului, rromii vin si le dau foc “strânsurii” (furaje depozitate pentru a hrãni, pe timpul iernii, animalele – n.r.). Ultima ispravã de acest gen a avut loc în urmã cu douã zile, când cocenii strânsi de Gabriel Aipãtoaei, un bãtrân de 76 de ani, de pe douã hectare de teren, au ars complet, incendiati de Gabriel Cincileanu. Bãtrânul si toti cei care locuiesc pe strada Al.I. Cuza povestesc, cu ochii plini de lacrimi si disperati, scene greu de imaginat. Spun cã au ajuns la capãtul rãbdãrii si nimeni nu face nimic pentru a le sãri în ajutor, desi îsi plãtesc taxele si impozitele si muncesc pe brânci pentru a avea ce pune în farfurie. Si nu se opresc aici. Rromii furã tot ce prind. Unui bãtrân de 83 de ani i-au furat pânã si oala cu sarmale pregãtitã pentru a doua zi, când ar fi trebuit sã dea mâncare unor oameni chemati la muncã, cu ziua. Gruparea de tigani care terorizeazã bãtrânii este aceeasi care a bãtut un ambulantier acum câteva luni si l-a determinat ulterior sã îsi retragã plângerea. În tot acest timp, politistii din Negresti stau în masini în centrul orasului motivând cã vor sã fie într-un punct strategic pentru a rãspunde la solicitãrile venite de pe 112. Jandarmi nu existã în zonã. În schimb, acum trei ani fortele de ordine au reusit sã se mobilizeze exemplar la Pungesti împotriva unor tãrani care-si apãrau pãmânturile, dar acum stau cu mâinile în sân atunci când vine vorba de rromii din Negresti. Despre eficacitatea politistilor de la Negresti, una dintre femei are un mesaj care exprimã totul: “Politistii din Negresti poartã degeaba uniforma statului”.

Este greu de crezut ce se întâmplã la Negresti, pe strada Alexandru Ioan Cuza. Un clan de rromi a reusit sã aducã la disperare zeci de familii, încât unii bãtrâni care locuiesc în zonã au ajuns sã-si doreascã moartea pentru a scãpa de teroarea la care sunt suspusi de câtiva ani. În tot acest timp, politistii negresteni stau cu mâinile în sân si nu gãsesc solutii pentru a rezolva o problemã gravã. Totul a iesit la ivealã zilele trecute, dupã ce rromii din familia Cincileanu au tãbãrât peste Gabriel Aipãtoaei, un bãtrân de 76 de ani. Supãrati nevoie mare pentru cã bãtrânul munceste pentru a se întretine si nu asteaptã ajutoarele sociale de la stat, rromii i-au incendiat cocenii adunati de pe mai bine de douã hectare de teren. “Erau furajele pentru cal si cele douã capre ale mele”, spune bãtrânul. Încurajat de faptul cã poate mãcar cu ajutorul jurnalistilor septuagenarul va reusi sã înduplece autoritãtile pentru a fi luate mãsuri împotriva clanului de rromi, începe sã-si spunã povestea, cu ochii plini de lacrimi. “Nu este prima datã când mi-au dat foc la strânsurã (furaje – n.r.). Si anul trecut au fãcut la fel, si în urmã cu doi ani. Acum aruncã cu pietre în mine sau pe casã de fiecare datã când trec cu cãruta prin dreptul portii. Plus cã mi-au furat tot ce se poate fura. Vin si cer de mâncare sau nutret la animale pentru cã eu am si ei nu au. Si stiti cum este. Degeaba le dai toatã sãptãmâna dacã nu le dai si atunci când vor ei. Cer pe motiv cã-s necãjiti si nu au, dar nu vor sã meargã deloc la muncã. Pe mine mã doare o mânã de nu mai pot, de la tãiat ciocane, iar sotia mea are mâna ruptã de la muncã. Dar nu le pasã. M-au furat de m-au uscat, de am ajuns sã mã îmbolnãvesc de supãrare. Mi-au furat saci cu grãunte, curcanul de 13 kg din curte, 1,6 mc de lemne. Am fost si la politie sã-i reclam. Politistii au gãsit lemnele furate la ei în curte, dar au venit peste mine si m-au amenintat cã, dacã nu mã duc sã-mi retrag plângerea, îmi dau foc. Am retras-o de fricã. Acum mã rog la Dumnezeu sã mor si sã trãiascã ei pentru cã altfel nu se mai poate. Nimeni nu face nimic pentru noi si nimeni nu ne ascultã. Am ajuns la capãtul rãbdãrii pentru cã nu suntem ascultati”, povesteste, plângând, mos Aipãtoaei. Si povestea bãtrânului nu se opreste aici. Aratã jurnalistilor pietrele cu care rromii aruncau de fiecare datã când treceau prin dreptul casei sale. Spune cã ultima oarã o piatrã a fost cât pe ce sã-l loveascã în cap si sã-l omoare. A pãstrat piatra respectivã si celelalte aruncate de rromi, spune cã le tine ca amintire.

Politia de la Negresti doarme în centrul orasului

În tot acest timp, politistii din Negresti stau cu mâinile în sân. Oamenii din oras povestesc cã masina de politie o gãsesti în fiecare searã în centrul orasului. Politistii îsi motiveazã inactiunea prin faptul cã vor sã fie în centrul evenimentelor dacã sunt solicitati sã intervinã pe numãrul de urgentã 112. De patrule de jandarmi nici nu poate fi vorba. Unii sustin cã rromii din Negresti sunt lãsati în voia lor de politisti, pentru cã nu vor sã se mai complice. Jandarmii nici atât. La ultima descindere a lor în Tigãniei, conform declaratiilor celor din familiile terorizate, au fost alungati cu pietre de puradei. De râsul curcilor! Acesta este si motivul pentru care oamenii nu mai fac plângeri la Politie. Nu mai au încredere. În schimb, fortele de ordine au demonstrat cã se poate atunci când vor. În urmã cu patru ani, sute de jandarmi adusi din toatã tara au fost mobilizati la Pungesti sã batã tãranii care-si apãrau pãmântul. La Negresti o astfel de mobilizare a fortelor de ordine si a oamenilor legii nu se poate face. În schimb, zeci de familii sunt lãsate de izbeliste de cei care ar trebui sã-i apere, iar în Tigãnie nimeni nu poate intra. Cazul ambulantierilor care au scãpat cu fuga de acolo e de acum de notorietate. Si atunci s-a pus batista pe tambal si iatã cã astãzi rromii au început sã atace dincolo de teritoriul lor familiile, gospodãriile oamenilor înstãriti.

Povesti de groazã spuse de cei terorizati de rromii din Negresti

SÃTUI…Povestile despre ce se întâmplã la Negresti, în timp ce politia din oras doarme, nu se opresc aici. O vecinã povesteste cã si-a montat, ajutatã financiar de un fiu plecat la muncã în Italia, sistem de alarmã, dar nici acesta nu a dat roade. Pe rromii pusi pe furat nimic nu-i sperie. “Au venit peste mine noaptea, pe la 1.30 si au scos usa din balamale. Au smuls un bec ce arde afarã si mi-au furat gãinile si tot ce le-a cãzut în mânã. De trei ori m-au cãlcat. Am sunat si la politie, dar au ajuns dupã jumãtate de orã. Au dat foc aici de au distrus toatã agoniseala omului. Când am vãzut vâlvãtaia, am cãzut jos”, spune o vecinã a lui Gabriel Aipãtoaei. Un alt vecin povesteste cã unui frate de-al lui i-au furat porcul din bãtãturã si un sac cu fãinã, dar nu au vãzut cã acesta era spart si au lãsat urmã pânã la bordeiul în care trãiesc rromii din clanul Cincilescu. O poveste la fel de revoltãtoare spune si fratele lui Gabriel Aipãtoaei, Mihai. La 83 de ani, bãtrânul a ajuns la limita disperãrii dupã ce hotii l-au furat de l-au “gãtit”. A încercat sã se lupte cu ei în instante, dar nu a avut câstig de cauzã. Cu avocati care-i învatã cum sã târâie, prin sãlile de judecatã, pe cei care au curaj sã-i reclame, multi dintre pãgubiti renuntã la procese. Nu au bani de cheltuit în instante sau sunt bãtrâni si bolnavi si le este peste puteri sã vinã în fata judecãtorilor de fiecare datã când sunt chemati. “La instantã mi-au cerut sã îmi angajez avocat si sã mai vin în fata lor ori de câte ori mã cheamã. Eu abia merg, asa cã i-am iertat în speranta cã nu vor mai veni sã mã fure, dar nu s-a întâmplat asa”, povesteste Mihail Aipãtoaei. Aplecat de spate si cu ochii plini de lacrimi, la cei 83 de ani ai sãi, bãtrânul încearcã acum sã se apere de hoti cum poate mai bine. Si-a ridicat în jurul curtii un al doilea gard fãcut din plasã si cu sârmã ghimpatã întinsã deasupra, pe douã rânduri. A sperat cã asa hotii din clanul Cincilescu vor sta deoparte, dar nu s-a întâmplat asa. Spune cã au reusit sã gãseascã o modalitate de a trece de baricada ridicatã si sã fure nestingheriti.

I-au furat ceaunul cu sarmale de pe foc

DE GROAZÃ… Gardul cu sârmã ghimpatã, ce te poate duce cu gândul la un penitenciar, nu i-a tinut departe pe cei din clanul de rromi Cincilescu. “M-au furat de m-au gãtit. Saci cu grãunte, trei butelii si tot ce le-a cãzut în mânã. În urmã cu un an fãcuse nevasta un ceaun cu sarmale. A doua zi aveam oameni la prãsit si trebuia sã dãm sarmalele de mâncare la oameni. L-au furat si pe ãla si au lãsat în urmã doar capacul. Altãdatã mi-au luat 70 de litri de vin. Îl cumpãrasem pentru a face o pomanã fiului meu, mort. Tot au furat. Buteliile le-au luat si apoi au încercat sã o vândã fratelui meu. Am sã mor din cauza hotilor, asa cum s-a mai întâmplat cu o femeie de pe aici. Nimeni nu vrea sã ne ajute”, spune bãtrânul Mihail Aipãtoaei.