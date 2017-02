Beat mangã, cu masina în curte la Popeni!

TERIBILISTUL DE 40 DE ANI! Nu numai tinerii soferi sunt teribilisti, ci si cei trecuti de prima tinerete! Un bârlãdean de 40 de ani a demonstrat cã teribilismul, activat de bãuturã, la volan te duce fix la accident! A aterizat în curtea unei familii din Popeni, speriind oamenii, si a ajuns la spital. De acolo va ajunge la politie!

Politistii rutieri din Bârlad au fost chemati în noaptea de vineri spre sâmbãtã, pe 10/11 februarie, în satul Popeni, la un accident … cu surprize. Au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie pe raza comunei Zorleni. Deplasându-se la locul producerii acestuia, politistii au gãsit un sofer, V. Dan, de 40 de ani, din municipiul Bârlad, care aterizase cu masina în curtea unei familii din satul Popeni. Bârlãdeanul conducea un autoturism pe DN 24A, din directia Popeni spre Bârlad, iar la un moment dat autoturismul a derapat, a pãrãsit carosabilul si a intrat în curtea unei locuinte. A fost chematã si ambulanta, deoarece soferul era rãnit. „Conducãtorul auto a fost transportat la spital, având diagnosticul <<politraumatisme prin accident rutier>> si a rãmas în spitalul bârlãdean sub supraveghere.”, a precizat subinspectorul de politie Alina Tonicã, purtãtor de cuvânt al IPJ Vaslui. Si acum vine si surpriza: politistii l-au testat alcoolscopic pe soferul „ zburãtor” cu masina peste garduri, rezultând valoarea de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, adicã 1,7 la mie alcool în sânge! Mai precis, teribilistul de 40 de ani era beat mangã! Motiv pentru care i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei, alegându-se cu un dosar penal privind conducerea sub influenta alcoolului si distrugere, plus vãtãmare corporalã din culpã.