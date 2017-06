Bianca Elena Renghiuc – cea mai bunã elevã din mediul rural

REUSITÃ…Bianca Elena Renghiuc este eleva de la Scoala Gimnazialã „Adrian Porumboiu” din Muntenii de Jos care demonstreazã cã si în mediul rural se face carte, atunci când toti factorii implicati în educatie – elev, profesori, pãrinti – îsi dau mâna si muncesc pentru performantã. A obtinut cea mai mare medie la Evaluarea Nationalã dintre toti elevii care învatã în scoli “de la tarã” – 9,95 (10 la Limba si literatura românã si 9,90 la matematicã). Adolescenta doreste sã urmeze mai departe profilul real, specializarea matematicã-informaticã de la Liceul Teoretic „Mihail Kogãlniceanu”. Cadrele didactice care au pregãtit-o sunt Alina Ailincãi – profesor de limba si literatura românã si Georgeta Cãrare – profesor de matematicã. Bianca Elena Renghiuc si alti 20 de elevi de top ai scolii vor merge în tabãrã la Nãvodari, cadou oferit de cãtre patronul spiritual al scolii, Adrian Porumboiu.

Bianca multumeste doamnei învãtãtoare, care i-a pus bazele cunoasterii, domnilor profesori, doamnei diriginte, care au îndrumat-o si au sustinut-o în tot acest timp. Nu în ultimul rând, este foarte recunoscãtoare pãrintilor, care i-au fost alãturi si au încurajat-o sã meargã mai departe. „Încã din clasa I, când am pãsit cu emotie în curtea scolii, stiam care este telul meu: sã învãt, pentru a ajunge departe. Asa cã am studiat în mod constant, am fost atentã la toate informatiile noi, încercând mereu sã fac legãturi logice între ele. Materia mea preferatã este matematicã, dar sunt pasionatã si de dans, fãcând parte din ansamblul „Zãstrea Muntenilor”. Domnii profesori au crezut în puterile mele si mi-au împãrtãsit tainele învãtãturii. În acest an scolar, mi-a fost putin greu, deoarece mama mea este plecatã în strãinãtate, dar atât ea, cât si tatãl meu, m-au sustinut si au avut încredere cã voi reusi sã fac tot ce mi-am propus. Acest examen m-a pregãtit pentru ceea ce urmeazã si consider cã nu este imposibil sã te clasezi în primele locuri, chiar dacã studiezi în mediul rural, fiindcã si aici sunt profesori dedicati meseriei si copiilor si atât timp cât stii unde vrei sã ajungi si esti constiincios, cu sigurantã vei reusi”, declarã adolescenta.

Ce spun profesorii

„Rezultatul obtinut de Bianca este o încununare a unei munci neîntrerupte din toti acesti ani, dovedind perseverentã, motivare, seriozitate. A participat la diferite concursuri si olimpiade, atât la Limba românã, cât si la alte discipline, fiind, de fiecare datã, la înãltime. O felicit si îi doresc sã continue în acelasi ritm, pentru ca dorintele ei sã devinã realitate.”, a declarat Alina Ailincãi, prof. de Limba si literatura românã. Directorul scolii, prof. Ghenghea Cecilia, precizeazã cã absolventa a fost eleva de nota 10 a scolii, alãturi de elevul Negarã Andrei, având note foarte bune atât în învãtãmântul primar, cât si în gimnaziu. „Pentru rezultatele obtinute, atât eleva Renghiuc, cât si alti 20 de copii de 9 si de 10 din unitatea noastrã, vor pleca în tabãrã la mare – Nãvodari, cadou oferit de cãtre patronul spiritual al scolii, domnul Adrian Porumboiu”.