Bichinet, populism ieftin în fata “cadavrului” Spitalului Orãsenesc

De câteva zile, o gascã de personaje din cercul deputatului PMP de Vaslui, Corneliu Bichinet, bântuie pe strãzile din Negresti, cu tot felul de tabele si semnãturi. Ce se întâmplã? Plãtiti bine de Bichinet, acesti luptãtori ai dreptãtii le spun cetãtenilor negresteni cã deputatul se va duce cu tabelele la Bucuresti si va cere redeschiderea spitalului orãsenesc. O vrãjealã de doi lei a acestui politician aservit PSD-ului local, partid care l-a tinut în fruntea judetului în ultimii 12 ani. Iatã ce scrie pe Facebook fostul vicepresedinte al CJ Vaslui: “Prim actiune pe care am întreprins-o a fost aceea de a mã adresa ministrului Sãnãtãtii pentru a-i cere, imperios, redeschiderea Spitalului Orãsenesc Negresti. Asta poate sã facã un parlamentar din opozitie. Asta fac, prin metode corecte, constitutionale. Eu nu o sã îndemn niciodatã populatia Negrestiului sã blocheze drumurile, n-o sã-i îndemn pe cei din jurul meu sã protesteze în fata primãriei orãsenesti, nici sã ia cu asalt Consiliul Judetean Vaslui ori Prefectura. Însã, dacã oamenii vor recurge si la astfel de metode, ajunsi la limita rãbdãrii, am sã mã fac cã nu observ acest lucru. Cred cã metodele parlamentare vor avea succes. Oricum, eu nu am sã cersesc voturi, pentru cã în zona Negrestiului – si viu, si mort -, toti voteazã PSD”. Cine îl mai crede pe Bichinet, care se foloseste de necazul oamenilor pentru a cãpãta capital electoral? Bârladul a pierdut 87 de paturi si deputatul lui Bãsescu nu ia atitudine. Dintr-odatã, se intereseazã de un „mort”, un spital care a murit în perioada în care el cocheta cu PDL. Atunci, de ce nu a cerut populatiei sã iasã în stradã si de ce nu a strâns tabele cu semnãturi? Sunt multe de spus despre noua actiune a lui Bichinet, cert este cã acesta urmãreste doar capital electoral, desi nimeni nu mai crede în promisiunile lui.