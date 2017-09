Bogos, acuzat cã umblã cu ouãle vopsite (video)

SUSPICIUNI… Fãnel Bogos este din nou în centrul unui scandal de proportii, de data asta în judetul Neamt. Omul de afaceri este acuzat cã a vopsit ouãle scoase la vânzare în magazinul Kaufland, pentru a le modifica data de expirare. Gãinãria a fost descoperitã de o femeie din Piatra-Neamt, care a postat pe Facebook un filmulet prin care demostreazã cã ouãle au fost, într-adevãr, vopsite. Bogos se apãrã si spune cã la mijloc sunt interese financiare uriase, din afara tãrii. “În primul rând, eu nu am ouã albe, doar maro. În al doilea rând, eu cred cã se încearcã lovirea brandului “Tara Mea”, brandul sub care noi, producãtorii români, ne vindem produsele în magazinele Kaufland si Lidl. Sunt interese financiare uriase din afara tãrii ca acest brand sã disparã de pe piatã. Doamna care a postat acel filmulet pe internet este asistentã medicalã. A fost învãtatã de cineva sã facã asta”, ne-a declarat Fãnel Bogos. Reprezentantii magazinului Kaufland spun cã au demarat cercetãri împreunã cu autoritãtile responsabile pentru a vedea dacã cele sesizate de femeie se adeveresc.

Un videoclip postat pe Facebook de o femeie din Piatra Neamt face senzatie pe retelele de socializare. În filmulet se poate observa cum un ou a fost vopsit pentru a acoperi data veche de valabilitate inscriptionatã si, de asemenea, cã oul are o nouã datã de expirare. ”Uitati ce surprizã ‘frumoasã’ am avut în aceasta dimineatã… ouã expirate, vopsite din nou si schimbatã data de valabilitate. Asa ne îmblonãvim si nu stim de unde”, a scris femeia pe Facebook. În postarea de pe pagina de Facebook aceasta mentioneazã numele magazinului, precum si fotografii cu cartonul cu ouã si bonul de casã de la magazin.

Kaufland a deschis o anchetã în acest caz

Reprezentantii lantului de magazine Kaufland au dat ieri un drept la replicã. Acestia spun cã au deschis o anchetã pentru a vedea dacã, într-adevãr, furnizorul de ouã se face vinovat de vopsirea lor. “În urma vizionãrii clipului video, am contactat producãtorul local al ouãlor SC VANBET SRL pentru verificãri, precum si Cooperativa Agricolã care le furnizeazã, si am demarat cercetãri împreunã cu autoritãtile responsabile”, se aratã în comunicatul Kaufland.

“Se încearcã distrugerea brandurilor românesti”

Contactat asearã de reporterii ziarului Vremea Nouã, patronul Vanbet a declarat cã la mijloc sunt interese financiare uriase, din afara tãrii, care urmãresc distrugerea brandurilor românesti. “Sunt socat de acuzatiile care mi se aduc. În primul rând, eu nu am ouã albe, doar maro. În al doilea rând, eu cred cã se încearcã lovirea brandului ‘Tara Mea’, brandul sub care noi, producãtorii români, ne vindem produsele în magazinele Kaufland si Lidl. Sunt interese financiare uriase din afara tãrii ca acest brand sã disparã de pe piatã. Eu, pe lângã faptul cã îmi vând ouãle si carnea de pui sub acest brand, sunt si actionar la ‘Tara Mea’. Ce interes as avea sã îmi distrug propria afacere? Doamna care a postat acel filmulet pe internet este asistentã medicalã. Probabil a fost învãtatã de cineva sã facã asta, altfel nu-mi explic”, ne-a declarat Fãnel Bogos, patronul Vanbet. Potrivit acestuia, Cooperativa Agricolã “Tara Mea” va înainta, azi, instantei o plângere pentru sãvârsirea infractiunii de înselãciune împotriva autoarei înregistrãrii postate pe reteaua de socializare, pentru cã “un astfel de demers poate cauza prejudicii enorme Cooperativei si prejudicii substantiale de imagine producãtorilor români”.