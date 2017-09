Bolnavii din Spitalul de Psihiatrie Murgeni, rãsfãtati si îngrijiti „ca la carte” (foto)

NOUTATE… Pentru cei 130 de pacienti ai Spitalului de Psihiatrie din Murgeni, cadrele medicale ale spitalului nu precupetesc niciun efort pentru a le asigura acestora tot confortul. Pe lângã mâncarea bunã, pe lângã timpul petrecut în cele mai frumoase moduri, conducerea spitalului, prin directorul Ionel Carp si asistentul social Sergiu Stratulat, cel care a fost declarat acum doi ani Asistentul Social al Anului în România, a întemeiat o Asociatie, pe care a denumit-o Terapsi Murgeni, iar din banii acestei asociatii a achizitionat un Microbuz Mercedes si un autoturism Dacia Duster, plus o masinã de spãlat industrialã cu toate dotãrile. Spitalul din Murgeni este un exemplu de urmat si de celelalte spitale din judet, pentru felul în care trateazã pacientii.

Pentru ca banii pacientilor (pensiile), donatiile, sponsorizãrile, cei 2% din taxele si impozitele care sunt directionate cãtre spitalul din Murgeni, sã fie folositi în interesul pacientilor si nimeni sã nu se atingã de ei în alte scopuri, s-a decis înfiintarea, acum trei ani, a Asociatiei Terapsi Murgeni, cu personalitate juridicã. În cei trei ani de când functioneazã aceastã asociatie, s-au adunat în cont destul de multi bani. Iatã ce s-a fãcut cu ei: „Dupã aproximativ un an de eforturi financiare deosebite, în spatele a multe hârtii si drumuri, iatã cã a sosit un moment plin de bucurie atât pentru noi, ca asociatie înfiintatã pentru binele pacientilor cu afectiuni psihice, cât mai ales pentru beneficiarii Spitalului de Psihiatrie Murgeni, si anume momentul cedãrii drepturilor integrale asupra bunurilor achizitionate de Asociatia Terapsi Murgeni pentru unitatea medicalã. Au fost donate astfel: un microbuz Mercedes-Benz, model Sprinter 516cdi – valoare 63.967 euro; un autoturism Dacia Duster Laureate 4×4 – valoare 78.623 lei si o masinã de spãlat, un uscãtor si un calandru (industriale) – valoare 150.000 lei.”, a precizat Sergiu Viorel Stratulat, presedintele Asociatiei Terapsi Murgeni. Momentul înmânãrii cheilor masinilor a avut loc pe 8 septembrie, iar pe 19 septembrie, cele douã masini- microbuzul su Dacia Duster – au fost duse la Mânãstirea Floreni, unde au fost sfintite. Pentru cã binele pacientului este pus înainte de toate în acest spital care îngrijeste peste 130 de pacienti bolnavi psihic incurabili, deja cu microbuzul s-au fãcut douã iesiri, cu câte 18 pacienti fiecare, în municipiul Bârlad, unde a avut loc Actiunea „Astro – Zoo”. Pe 13 septembrie si marti, 19 septembrie, pacientii din Murgeni au fost la Planetariu si la Grãdina Zoologicã, unde au fost primiti cu cãldurã de responsabilii obiectivelor vizitate. Masina Dacia Duster va fi folositã un timp ca un fel de Ambulantã, pentru a transporta pacientii la domiciliu, când pot sã facã vizite, precum si pentru a-i transporta la spitale de ordin superior, când au probleme grave de sãnãtate. „Pânã acum aveam o ambulantã veche, care a cedat complet si nu mai aveam cu ce sã ne deplasãm. Pentru cã tot se strângeau banii în contul Asociatiei, am luat decizia, toti cei trei asociati, ca sã achizitionãm ceea ce este strict necesar si asa am luat masina de spãlat initial, apoi microbuzul si la urmã Dacia Duster. Suntem încântati pentru cã pacientii nostri sunt extrem de multumiti si fericiti”, a spus Sergiu Stratulat.