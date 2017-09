Un local de la Ciric ce se doreste a fi un obiectiv de “fite” functioneaza ilegal • Inspectorii Primariei au constatat ca localul nu detine autorizatie de functionare • Firma ce adminstreaza restaurantul este inglodata in datorii si se afla in insolventa Conducerea restaurantului a refuzat dialogul cu reporterii BZI ”Nu am ce sa comentez. La revedere!”, a spus Jenelea Pricop, asociat in firma • Amenzile pentru lispa autorizatiei sunt destul de piperate

Sursa: https://www.bzi.ro/bomba-un-restaurant-de-fite-din-iasi-nu-are-autorizatie-de-functionare-inspectorii-au-ramas-interzisi-cand-au-vazut-ce-se-intampla-la-golden-stone-622914