BOMBA: Unul dintre cei mai bogati ieseni isi ascunde averea. Ii este frica sa fie executat silit?

Unul dintre cei mai controversati oameni de afaceri din Iasi isi transfera bunurile din cea mai importanta companie pe care o detine in contul altei firme pe care o controleaza, dar in al carei actionariat nu figureaza in mod oficial • Fostul deputat face aceste transferuri suspecte intr-o perioada in care organele de control sunt cu ochii pe activitatea lui, aceasta fiind o metoda clasica prin care cei certati cu legea incearca sa scape de executarile silite • In ultimele luni, o mare parte din angajatii si bunurile firmei Iasisting au fost trecute deja pe noua companie controlata neoficial de controversatul afacerist Viorel Blajut

Intr-o perioada in care autoritatea fiscala si oamenii legii stau cu ochii pe afacerile fostului deputat Viorel Blajut, cea mai importanta firma controlata de acesta pierde pe zi ce trece din angajati si valoarea afacerii. Pentru prima data de la infiintarea din 1999, compania Iasisting SRL a inregistrat in ultimii doi ani fiscali pierderi financiare si de salariati.

Asta se intampla in conditiile in care societatea geamana Iasisting Grup SRL a crescut brusc exact in aceasta perioada, cresterile in cifra de afaceri si in numarul de angajati fiind aproape direct proportionale cu pierderile suferite de Iasisting SRL.

