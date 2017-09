“Bușeală” în trei, în centrul municipiului Vaslui

ACCIDENT…Un accident de circulație, soldat doar cu pagube materiale, a avut loc în urmă cu puțin timp, în centrul municipiului Vaslui. Un tânăr aflat la volanul unui BMW a accelerat după ce semaforul s-a făcut verde, fără să țină cont că în fața lui mai sunt câteva autoturisme. Acesta a lovit un autoturism Logan care a ricoșat într-o altă mașină ce circula în fața sa. In urma accidentului, BMW-ul și Logan-ul au ieșit șifonate rău. Autoturismul care a provocat accidentul nu a mai putut fi mutat din loc, iar cealaltă mașină are avarii și în față și în spate. Grav este că, după ce spunea tânărul care a provocat accidentul, asigurarea mașinii ar fi pe numele fostului proprietar și aceasta este cumpărată doar de câteva zile. “E luată de două zile și nu am avut timp să fac transferul de acte”, se plângea tânărul. Mai mult, știind că lipsa asigurării i-ar putea crea probleme mari, acesta i-a convins pe ceilalți doi șoferi să nu anunțe poliția și să se înțeleagă între ei.