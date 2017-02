Bugetul a întârziat gradatiile de merit

DECALARE…Cadrele didactice vasluiene, care au înregistrat rezultate deosebite la catedrã si sperã sã primeascã în urmãtorii ani gradatie de merit, îsi vor depune dosarele în acest sens cu întârziere, în functie de publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial. Asta a declarat, într-o conferintã de presã, secretarul de stat Liviu Pop. Acest aspect i-a nemultumit pe profesorii vasluieni, care îi cer presedintelui Klaus Iohannis sã aprobe bugetul mai repede.

Teoretic, înscrierea profesorilor ar fi trebuit sã înceapã de pe 13 februarie, însã depunerea dosarelor pentru obtinerea gradatiei de merit pentru profesori se va decala în functie de publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial. Având în vedere cã presedintele Klaus Iohannis nu a estimat o datã pentru când va aproba bugetul, Liviu Pop, Secretarul de stat pentru învãtãmânt preuniversitar, estimeazã o întârziere de cel putin 30 de zile. Gradatia de merit înseamnã un plus de 789 lei la salariul de bazã, care a crescut anul acesta cu 15 procente, odatã cu cresterea costului per elev. “Avem o problemã pe care am discutat-o chiar de dimineatã cu domnul ministru legatã de legea bugetului de stat. Cu cât întârzie legea bugetului de stat… Noi trebuia din 13 februarie sã începem procedura pentru aprobarea gradatiilor merit în învãtãmântul preuniversitar. Asa cum bine stiti, toti profesorii merituosi o datã pe an pot sã îsi depunã dosarul pentru gradatia de merit. Câteva mii de persoane, aproape zece mii de persoane anual, îsi depun aceste dosare. Anul acesta nu pot sã îsi depunã aceste dosare pentru cã nu existã contract colectiv de muncã la nivelul de sistem de învãtãmânt. Fostul Guvern a pierdut acest contract colectiv de muncã prin noiembrie-decembrie, neavând contract colectiv de muncã, în comisii paritare nu se pot face criteriile pentru fiecare disciplinã, iar noi nu putem negocia contractul colectiv de muncã pânã dupã publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat”, a sustinut, potrivit presei centrale, Liviu Pop, secretar de stat pentru învãtãmântul preuniversitar.

Cât vor mai astepta profesorii?

“Se va decala programul de depunere a acestor gradatii de merit cu 30-45 de zile. Urmeazã sã avem o dezbatere cu colegii din sindicat. De aceea, pentru toti colegii nostri din învãtãmânt care se asteptau ca începând cu data de 13 februarie sã depunã dosare, sã vadã criteriile, grilele pentru gradatia de merit este o veste tristã, stãm dupã legea bugetului de stat sã fie publicatã în Monitorul Oficial”, a mai transmis Liviu Pop.