Buzatu jr. a ajuns la Guvern, cu proptele de la tãticu’!

JENANT… Judetul Vaslui, un izvor de sute de mii de voturi pentru PSD, nu are niciun ministru, vreun secretar de stat, nici mãcar vreun presedinte de agentie guvernamentalã, în actualul Guvern. Îl are, însã, pe fiul presedintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, pe postul de consilier al ministrului Comunicatiilor, Lucian Sova. Tudor Buzatu, Tudorel, asa cum îi spun prietenii, a ajuns în acest post important nu din cauza competentelor sale profesionale sau a vreunei specializãri în comunicatii, ci datoritã influentei pe care tatãl sãu o are în PSD. Si pentru cã ministrul Comunicatiilor este bãcãuan, deci se cunoaste foarte bine cu seful Consiliului Judetean de la Vaslui. În timp ce tineri cu studii si putere de muncã stau acasã, nefiind promovati de Buzatu la Bucuresti, fiul celui mai puternic om din judet a ajuns în coasta unui ministru, pregãtindu-i-se si un loc pe o listã de deputati, în 2020, dupã cum spun sursele noastre din PSD. Interesant este cã plecarea lui Tudorel la Bucuresti s-a fãcut cu câteva sãptãmâni înainte de ancheta DIICOT de la Centrul de Afaceri, acolo unde acesta era director, ceea ce a trezit suspiciuni privind modul în care au “rãsuflat” unele informatii din interiorul anchetei.

Tudorel a plecat din fruntea Centrului de Afaceri, institutie în subordinea CJ Vaslui, adicã a lui Dumitru Buzatu, cu câteva sãptãmâni înainte ca procurorii DIICOT sã ancheteze modul în care o firmulitã din acest centru falsifica documente de identitate. Prin unele cercuri se spunea cã fiul presedintelui CJ Vaslui a fost trimis la Bucuresti, aproape fortat, însã nu se cunosteau detalii despre postul pe care îl va ocupa acolo. Sef peste tinerii social-democrati din judetul Vaslui (cine l-a pus pe aceastã functie, e lesne de înteles), Tudorel a prins imediat un post important în Guvern. Miticã Buzatu, unul dintre cei mai influenti oameni din PSD, a mers la bãcãuanul Lucian Sova, ajuns ministru al Comunicatiilor, si l-a rugat sã-l ia pe fiul sãu pe un post de consilier. Zis si fãcut. Asa se explicã de ce Sova a ajuns în judetul Vaslui, la finele lunii septembrie, pentru a lansa internet de mare vitezã într-un sat uitat de lume, Chitcani, tot la rugãmintile lui Buzatu senior. Ce urmeazã pentru Tudorel? Surse din interiorul PSD sustin cã liderul social-democrat de la Vaslui ar dori sã-l specializeze, în perioada în care va sta la Bucuresti, în domenii importante, ca diplomatia sau Colegiul National de Apãrare. Tudorel Buzatu are viitorul asigurat, mai spun sursele noastre, pentru cã Miticã doreste sã-l facã deputat, în 2020.

Tudorel trebuia sã fie deputat, anul trecut, însã Dragnea s-a împotrivit

Anul trecut, tineretul din PSD avea 12 mandate eligibile la nivel national. Tânãrul Tudorel, presedinte al TSD Vaslui, judet care aduce sute de mii de voturi pentru PSD, urma sã prindã unul dintre cele 12 mandate. Cel care s-a împotrivit acestui proiect a fost Liviu Dragnea. Acesta a sugerat ca Gabriela Cretu, sotia presedintelui CJ Vaslui, sã continue la Senat, în timp ce Tudorel a fost sfãtuit sã mai astepte patru ani. Doi membri ai aceleiasi familii pe pozitii eligibile la Parlament ar fi dus la discutii în partid, a sustinut Dragnea. Asa se face cã, acum, prinde contur un plan interesant pentru familia Buzatu. Se spune cã, în 2019, Gabriela Cretu ar urma sã ocupe un post eligibil pe listele europarlamentare, urmând sã plece la Bruxelles, în timp ce la alegerile parlamentare din 2020 Tudorel va intra pe o pozitie eligibilã la Camera Deputatilor, ajutat de influentul Miticã Buzatu.

Nemultumiri în PSD Vaslui, fatã de inertia lui Miticã Buzatu

Tot în 2020, actualul presedinte al CJ Vaslui va mai candida pentru un mandat în fruntea judetului, ceea ce înseamnã cã lucrurile se vor aseza cum nu se poate mai bine pentru familia Buzatu. Dar, se întreabã membrii PSD de la Vaslui, de ce nu sunt promovate persoane din judetul nostru în Guvern, având în vedere influenta lui Buzatu la vârful PSD? Oltul, Teleormanul, Bacãul sau Constanta au deja ministri sau secretari de stat, Vasluiul nu are nimic. De ce? Pentru cã, spun aceleasi surse, promovarea unor persoane din Vaslui la vârful Guvernului le-ar putea scoate în lumina reflectoarelor, ceea ce l-ar pune pe seful PSD de la Vaslui în dificultate, mai ales cã acesta vrea sã conducã organizatia cu mânã de fier în continuare.