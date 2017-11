Buzatu, supãrat de dezvãluirile fãcute de ziaristi: potlogarilor!

Vin banii la Protectia Copilului!

PROMISIUNI… Salariatii de la Protectia Copilului au stat ore bune cu ochii pe sedinta de Guvern, iar înainte de a se încheia, au iesit iar sã protesteze, supãrati cã pe ordinea de zi nu este trecutã si problema salariilor lor. Apoximativ 100 de persoane au blocat din nou circulatia pe DN24, pânã la venirea unui echipaj de la Politia Rutierã. În mijlocul protestatarilor au ajuns, la un moment dat, prefectul Eduard Popica si presedintele CJ, Dumitru Buzatu. Ambii s-au arãtat nemultumiti de atitudinea oamenilor, mai ales cã luni au discutat problema si au promis cã se va rezolva. În timp ce prefectul le-a spus protestatarilor cã ar fi trebuit sã astepte finalul sedintei de Guvern, mai ales cã problema banilor de la DGASPC Vaslui a fost discutatã pe o listã suplimentarã, Dumitru Buzatu ameninta cu disponibilizãri. Mai exact, din mijlocul protestatarilor, acesta le-a spus cã Guvernul va da bani salariatilor pânã la sfârsitul anului, dar, de anul viitor, aparatul propriu al DGASPC va primi salariu din fondurile CJ, atâtia câti vor mai rãmâne. Buzatu, supãrat cã a iesit la ivealã raportul Curtii Conturi cu toate potlogãriile fãcute la Protectia Copilului, si-a vãrsat oful pe jurnalisti fãcându-i potlogari! Acesta vrea, practic, sã mute acum scandalul de la Protectia Copilului, în ograda jurnalistilor nesimtiti care au fãcut public jaful din institutie. Raportul Curtii de Conturi a scos la ivealã modul defectuos în care s-a cheltuit banul public sub nasul presedintelui Dumitru Buzatu sau poate chiar cu buna stiintã a acestuia.

Încã o zi de proteste a angajatilor DGASPC Vaslui dupã ce, ieri, au stat toatã ziua cu ochii pe sedinta de Guvern. Au citit lista problemelor ce au fost puse în discutie si au observat cã neplata salariilor lor nu este inclusã. Au iesit din nou în curtea institutiei si au blocat, pret de câteva minute, circulatia pe DN 24, în semn de protest fatã de problemele lor. Dupã nervi ai soferilor blocati în trafic, claxoane si câteva schimburi de replici ceva mai acide, problema a fost rezolvatã de prezenta unui echipaj de la Rutierã. Nemultumirile angajatilor Protectiei Copilului au pornit de la faptul cã, toatã ziua de ieri, au stat cu ochii pe sedintele de Guvern în speranta cã, pe ordinea de zi, vor vedea scrisã si problema salariilor lor. Nu au observat-o, astfel cã au iesit din nou sã protesteze. Dupã mai bine de o orã, în mijlocul lor a ajuns presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, si prefectul Eduard Popica. Ambii au încercat sã explice oamenilor cã problema lor a fost discutatã pe o listã suplimentarã si, în momentul în care rectificarea bugetarã va fi publicatã în Monitorul Oficial, Consiliul Judetean se va întruni într-o sedintã pentru a aproba plata salariilor. “Primul sentiment pe care-l am acum, dupã ce am venit în mijlocul dvs., este acela a unuia care a venit o singurã datã aici sã vã promitã un lucru si l-ati tratat cu valoare zero. În momentul de fatã am primit telefon de la Bucuresti si am aflat cã s-au aprobat banii necesari plãtii salariilor pânã la sfârsitul anului. V-am cerut sã aveti rãbdare pânã la finalul sedintei, dar ati iesit din nou si ati blocat traficul. Am discutat cu reprezentantul dvs. si i-am explicat cã existã o listã suplimentarã”, a spus prefectul Eduard Popica. În replicã, salariatii adunati în curtea institutiei au rãspuns cã au stat cuminti pânã la ora 14.30 si au urmãrit sedinta de Guvern. Au iesit în stradã atunci când au vãzut cã, de pe ordinea de zi, lipseste problema lor. Spun cã nu au mai crezut nimic, mai ales cã au fost dusi cu vorba în repetate rânduri si le-a ajuns cutitul la os. “Am crezut lucrul acesta în repetate rânduri, dar am fost înselati. Sperãm cã poate problemele noastre s-au rezolvat în bine”, au rãspuns protestatarii. “S-au fãcut eforturile necesare si partea bunã este cã s-a rezolvat problema. Pe viitor salariile le veti primi din fondurile proprii ale CJ. Am discutat foarte clar cu o zi în urmã. Dupã aparitia în Monitorul Oficial, vom convoca sedinta pentru plata salariilor”, a spus si Dumitru Buzatu. La final, mai în glumã sau mai în serios, presedintele CJ a spus oamenilor adunati în curtea DGASPC cã, de anul viitor, doar cei care vor mai rãmâne, îsi vor primi salariile din fondurile Consiliului Judetean Vaslui. În cadrul sedintei de Guvern au fost alocate din fondul de rezervã al statului 27 de milioane de lei, bani necesari pentru plata salariilor restante pentru lunile septembrie, octombrie, dar si pentru cele douã luni rãmase pânã la sfârsitul anului.