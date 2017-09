Cadrele medicale, în apãrarea doctoritelor judecate pentru luare de mitã!

MÃRTURII…Dupã audierea pacientelor care au fost nevoite sã plãteascã diferite sume de bani pentru a avea parte de atentie din partea medicilor inculpati acum într-un dosar de luare de mitã, a venit si rândul fostilor colegi ai acestora. În fata judecãtorilor, asistentele medicale chemate ca martori au povestit cã nu stiu nimic de sumele de bani date de paciente si nici cã ar fi auzit vreodatã vorbe urâte din partea doctoritelor la adresa celor cu venituri mici. Astfel, din punctul de vedere al acestor martori, doctoritele, care-si fãceau pacientele “vaci” si “nespãlate”, sunt un exemplu de profesionalism si de dãruire profesionalã. În urma flagrantului organizat pe data de 9 februarie 2015, Simona Botez a fost prinsã dupã ce a primit 1.500 lei de la un investigator sub acoperire. Doina Andrei a fost trimisã în judecatã, dupã ce a fost acuzatã de sãvârsirea de 25 de infractiuni de luare de mitã, patru infractiuni de fals intelectual si o infractiune de sustragere de înscrisuri. La rândul sãu, medicul Simona Botez este acuzatã de comiterea a 14 infractiuni de luare de mitã si patru infractiuni de fals intelectual. Cel de-al treilea medic inculpat, Adrian Tãnãsescu, este acuzat de sãvârsirea a zece infractiuni de luare de mitã.

Audierile în dosarul în care doctoritele sectiei de Obstetricã si Ginecologie Doina Andrei, Simona Botez si medicul Adrian Tãnãsescu au fost trimisi în judecatã pentru luare de mitã continuã. Dacã, în prima fazã a audierilor, fostele paciente ale celor trei medici au povestit modul în care au fost nevoite sã achite diferite sume de bani pentru a beneficia de asistentã medicalã de specialitate, acum audierile au luat o nouã întorsãturã. Chemate sã depunã mãrturie fostele colege ale celor trei medici, acestea au declarat judecãtorilor cã nu au vãzut, nu stiu sã fi luat si nici nu cred cã cei trei inculpati au luat mitã sau s-au purtat urât cu pacientele care nu aveau bani. “Nu am vãzut sã fi luat bani si nici noi nu luam pentru ele bani de la paciente. Pot sã spun cã nu am auzit sã fi fãcut vreodatã diferente între pacientele care aveau si cele care nu aveau bani. În Spitalul Judetean nu a existat o astfel de practicã, sã se cearã bani de la pacienti”, spune una dintre martorele audiate. O altã martorã, asistentã cu vechime a sectiei, a povestit judecãtorilor si ce s-a întâmplat atunci când politistii au descins în Spitalul Judetean Vaslui. “Eram în sala de operatie când doctorita Porumboiu (Laura Porumboiu – n.r.) a venit sã-i spunã ceva la ureche doctoritei Rusu. Ambele au iesit apoi din salã. Dupã aceea am aflat cã, pe sectie, erau veniti politistii pentru perchezitii”, spune asistenta Valerica Chitic. De asemenea, femeia povesteste cã cele douã doctorite se comportau normal cu pacientele si nu a auzit de un comportament urât sau anumite comentarii la adresa acestora. Asistenta mai sustine cã nu a intrat prea mult în contact cu doctoritele în afara sãlii de operatie. O altã asistentã audiatã de judecãtori a povestit unul dintre epsioadele întâmplate în ziua descinderilor, atunci când medicul Andrei Doina i-a dat o sumã de bani pentru a se duce în Triaj si asistenta de acolo sã taie chitantã pe suma respectivã.

Medicul Laura Porumboiu, audiatã în acelasi dosar

Un alt martor important în acest dosar este medicul Laura Porumboiu, cunoscutã vasluiencelor ca doctorul care nu ia spagã. În fata judecãtorilor, aceasta a declarat cã nu stie de practici cu bani în Spitalul Judetean Vaslui, dar si cã poartã un respect deosebit medicului Doina Andrei, cea care i-a fost îndrumãtor la început de carierã. “Nu stiu de practici cu bani si nu am remarcat diferente de tratament la paciente, dar acest lucru eu îl puteam observa doar la sala de nasteri. Eram de serviciu la data la care au avut loc perchezitiile în spital. Am aflat despre ele de la colegii mei. Cred cã medicul Istrate este cea care ne-a adus la cunostintã ce se întâmplã. La un moment dat, managerul spitalului, care era de fatã, mi-a solicitat sã o anunt pe doctorita Rusu despre perchezitii deoarece era nevoie de prezenta ei. Am intrat în sala de operatii, am chemat-o si am rãmas în locul ei”, a povestit medicul Laura Porumboiu. De asemenea, aceasta a povestit cã în perioada aceea spitalul ducea lipsã de medicamente, materiale si aparaturã, astfel cã medicii erau nevoiti sã facã chetã sau sã-si cumpere singuri materialele de care aveau nevoie. “Am strâns bani si am luat un aparat de diagnozã care functioneazã si acum pe sectie. Personal, în acea vreme, cumpãram medicamente pe care le tineam în dulapul personal pentru a face fatã unei gãrzi. Fãceam acest lucru pentru cã farmacia unitãtii nu avea atunci toate cele necesare”, spune medicul Laura Porumboiu.