CALENDAR ORTODOX 2017. Ce sfinţi sărbătorim în Duminica Înfricoşatei Judecăţi. Ce sa nu faci la Lăsata Secului de carne

CALENDAR ORTODOX 2017. România TV vă prezintă cele mai importante sărbători din calendarul ortodox.

CALENDAR ORTODOX 2017. 19 februarie este ziua în care creştinii ortodocşi îi pomenesc pe Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia

Aceştia au fost ucenici ai Sfântului Apostol Pavel și l-au propovăduit pe Hristos mort și înviat. Lui Filimon, soției acestuia, Apfia, și lui Arhip, li se adresează Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filimon: “… iubitului Filimon, împreună lucrător cu noi și surorii Apfia și lui Arhip, cel împreună oștean cu noi… “. (1: 1-2)

Cu toții au avut un sfârșit martiric, fiind uciși cu pietre în timpul împăratului Nero (54-68).

Duminica Infricosatei Judecati deschide saptamana în care creştinii ortodocşi se pregătesc pentru inceputul Postului Mare. Intre duminica aceasta si Duminica izgonirii lui Adam din rai este condensata intreaga istorie a mantuirii neamului omenesc, pentru ca dupa aceea, pe parcursul Postului Mare, timpul acesta al istoriei sa fie cumva rastignit pentru a fi indumnezeit.

De fapt, Duminica aceasta ne ajuta sa gandim ca toti vom muri si ca toti vom ajunge la un moment dat sa fim judecati de Dumnezeu, si avem sansa in timpul Postului Mare, prin pocainta, sa dobandim un raspuns bun la aceasta judecata.

Lasata Secului de Paste se desfasoara in doua trepte. Lasata secului de carne are loc in penultima duminica dinaintea inceperii postului. Anul acesta, ultima zi in care se mananca preparate din carne inainte de post este 19 februarie.

Duminica viitoare, 26 februarie, are loc Lasata Secului de branza, lapte, oua si peste.

