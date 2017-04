Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru weekend

Vremea va rămâne foarte rece în acest weekend și nu vom scăpa nici de precipitații. Totuși, iarna nu va mai sta prea mult deasupra țării noastre. De luni, vremea redevine frumoasă.

VREMEA SÂMBĂTĂ

Sambata va fi din nou deosebit de rece dimineata, cu bruma, local, in toate regiunile, izolat chiar cu inghet la sol. Maximele vor creste fata de astazi -intre 6-7 grade in depresiunile intramontane si 16 grade in Oltenia,la Drobeta Turnu Severin- dar tot sub normalul perioadei se vor situa. În vestul, nordul și centrul țării, va fi innorat si va ploua. În zona de munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va mai avea intensificări la munte (cu vitezele cele mai mari pe creste), precum și în deltă.

In Bucuresti, sambata vom avea cer variabil si vant moderat, dar tot rece (0 grade dimineata in oras,-3, -2 in imprejurimi, motiv pentru care se va forma si bruma, iar maxima, desi mai mare decit azi, in jur de 14 grade, tot mica ramane fata de normal).

VREMEA DUMINICĂ

Duminica, temperaturile se vor situa în continuare sub cele normale pentru ultima decadă a lunii aprilie -maximele vor fi cuprinse între 6 grade la Miercurea Ciuc și 16 grade la Giurgiu. Cerul va avea înnorări și va ploua local în nordul, centrul și estul tarii, si doar izolat în rest. În zona montană, precipitațiile vor continua sa vina mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vantul va mai avea intensificări -in special la munte, dar izolat și în restul tarii.

In Bucuresti, duminica vremea se va menține mai rece decât în mod normal la această dată. 2-4 grade dimineata si 14-15 grade la amiaza, in conditii de cer innorat si ploaie slabă. Vântul va sufla moderat peste zi, dar catre seara se va potoli.

sursa: https://www.realitatea.net/cand-se-incalze-te-vremea-prognoza-meteo-pentru-weekend_2055228.html