Capele cu pret de hotel de lux, mortul plâns cu program!

AFACERI CU MOARTEA Biserica Ortodoxã Românã a ajuns sã facã afaceri profitabile si cu Moartea! La Bârlad, o familie s-a revoltat pentru cã si-a depus ruda defunctã la capela unei biserici, avâns surpriza sã îsi plângã mortul … cu program. Mai mult, costul pentru depunerea decedatului la capelele din Bârlad costã mai mult decât la un hotel: 120-150 lei/zi. Oamenii nu îndrãznesc sã se revolte, sã nu se trezeascã cu mortul în stradã! Si la Vaslui este aceeasi practicã! Plãtesti sute de lei “cazarea” decedatului în capelele mortuare, iar la ora 21.00 se pune lacãtul pe usa capelei! Incredibil!

Biserica Ortodoxã Românã, sub conducerea lui Daniel Patriarhul României, nu mai are nici urmã de milã crestineascã. Si nu o spunem noi, ticãlosii de ziaristi, o spun oamenii simpli care au ajuns sã se sature de pretentiile financiare ale preotilor, care, în mare parte nu sunt vinovati, pentru cã si ei plãtesc niste biruri îngrozitoare la Episcopia Husilor, aflatã vremelnic sub conducerea unui episcop dupã chipul si asemãnarea Patriarhului Daniel: un afacerist fãrã suflet. Caz concret, la Bârlad, la o bisericã dintr-o zonã foarte populatã, dar cam sãracã: Zona Gãrii. Am fost informati de rudele unui decedat, depus la capela mortuarã (unde te obligã legea sã depui mortul, pentru cã acasã NU mai este voie!!), cã nu li se permite sã-si plângã ruda plecatã la cele vesnice, decât dupã un program strict: dimineata, între 6.00 si 9.00, apoi de la 12.00 – 16.00 si de la 18.00 la 21.00! La orele 21.00 vine un nene care are capela în grijã si scoate afarã rudele decedatului, dupã care închide capela si poarta Bisericii. Nu tu priveghi, nu tu traditie, nu tu bocete când îti vine sã te dai cu capul de pereti cã ai pierdut pe cel drag! Mai mult, oamenii au rãmas înmãrmuriti când au auzit si cât îi costã “cazarea” mortului la capelã: 150 lei/zi! Ca la un adevãrat hotel de lux! Plus achizitionarea unui kilogram de lumânãri, icoana sfintitã de pus pe piept, tãmâie etc. Si trebuie sã mai spunem cã o înmormântare costã bani buni la preot pentru citirea stâlpilor, pentru cina dinaintea înmormântãrii si pentru slujba pânã la groapã (de la poarta cimitirului – pânã la locul luminat, locul cu verdeatã). Si dacã îndrãznesti sã nu te conformezi tarifelor, sã te tii! “Nu stim ce sã mai facem! Vã rugãm, dati la ziar, nu existã asa ceva! Plãtim bani ca la hotel, plãtim slujbele, lumânãrile si tot ce trebuie, dar ca sã ne plângem mortul dupã un program stabilit de preot nu-i normal! Noi vrem sã stãm alãturi de unchiul nostru iubit pânã când îl bagã în groapã, sã priveghem lângã el. Nu ne lasã, nu e voie, încuie… Deranjãm preotul! E posibil asa ceva?”, ne-a spus un bârlãdean la telefon, mai precis un politist revoltat! Si nu putem sã nu spunem la ce bisericã s-a petrecut asta, pentru cã ne este nouã rusine de rusinea preotului din respectiva parohie.

Si asta nu este o practicã doar la Bârlad. Am aflat de la mai multi vasluieni cã asa se practicã si în municipiul resedintã de judet. Fix la fel: ora 21.00 maxim la capelã, dupã care se încuie! Si acelasi pret ziua de “cazare” a mortului”, cu kilogramul de lumânãri si toate cele sfinte cumpãrate de la preotul unde este capela respectivã. Cu alte cuvinte, BOR, PF Daniel, PS Corneliu fac afaceri profitabile direct cu … Moartea. Cã asta nu are nicio legãturã cu Bunul Dumnezeu!