Capul lui Toporas vrem! (pamflet)

Amazoanele din PSD au pus partidul la respect. Unde dai si unde te-ntorci dai numai de preotese sau de metrese. De la Muzeu la Justitie, de la coada cratitei la primãrii, femeile pesediste fac legea într-un partid de impotenti. Tocmai o bãtãlie s-a terminat, vorbim de alegerea viceprimarului de la Bârlad, Sexy Roxana, si alta stã sã înceapã la Prefecturã. Ramona Mocanu vrea prefect! Nu mai vorbim de vechile rãzboaie Cristea vs. Gabriela Cretu. La Bârlad lupta a fost mai spectaculoasã, fiindcã a fost nevoie de o colaborare transpartinicã. Douã partide, PNL si PSD, s-au scremut jumãtate de an sã gãseascã solutia „moralã” s-o punã pe pupila lui Solomon, viceprimar. Fotografia-document explicã totul. De asta la Vaslui suntem sãraci, deoarece corb la corb nu-si scoate ochii. A fost nevoie de un trãdãtor, pentru realizarea acestui mãret plan, si culmea, acum smecherii îl vor scãpat. Vorbim de consilierul Toporas, omul lui Boros, care a dat votul PSD-ului. Formal, mãcar pentru a pãstra aparentele, acesta ar fi trebuit sã fie dat afarã din PNL. Dar lucrul acesta nu se întâmplã, pentru cã primarul Boros o face pe niznaiul. Cicã îl dã afarã pe Toporas, când PNL dã afarã pe toti consilierii care au votat strâmb în partid. Pãi cum vine asta, monser! Cu onoarea de liberal pãtatã cum rãmâne?