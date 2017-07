CARÃ-TE! (video)

CREDINCIOSII DIN JUDETUL VASLUI IL ROAGA PE EPISCOPUL HUSILOR, CONELIU ONILA:

PÃCÃTOSUL DE LA EPISCOPIE… A explodat bomba la Episcopia Husilor, la o lunã de la perchezitiile DNA Iasi, care au condus la retinerea a trei preoti din judetul Vaslui, acuzati cã îl santajeazã pe Episcop cu filmãri compromitãtoare. Ieri dimineatã, pe site-ul cancan.ro au apãrut imagini din filmuletul porno care îl are în prim-plan pe Episcopul Husilor, imagini preluate imediat de toate televiziunile de stiri. Patriarhia este în stare de soc, la fel ca si Mitropolia Moldovei, iar sefii Bisericii Ortodoxe Române o dau din colt în colt, pentru cã, odatã confirmatã filmarea, scandalul sexual de la Episcopia Husilor devine cel mai grav incident în care a fost implicatã institutia BOR. Ar fi pentru prima datã în istoria Bisericii Ortodoxe Române când un episcop este filmat în timp ce întretine relatii sexuale orale si anale cu tineri, culmea!, elevi de la Seminarul Teologic Husi. În fata enoriasilor, PS Corneliu pozeazã în victimã a tehnologiei moderne, crezându-se la adãpostul DNA, care evitã sã spunã, negru pe alb, dacã filmãrile sunt autentice si Episcopul Husilor este implicat în ele. „Imaginile sunt înselãtoare. Vedem ceva, dar în continut, nu e asa. De câte ori nu am cumpãrat produse, impresionati de ambalaje, dar continutul era înselãtor? De aceea, imaginile pot fi false”, a spus P.S. Corneliu, în urmã cu douã sãptãmâni, la predica tinutã în fata credinciosilor din Husi. Problema nu este la tehnicã, ci la apucãturile sale nefiresti, la relatiile sexuale cu bãrbati, mai tineri sau mai în vârstã, desi ar trebui sã fie cãlugãr, în slujba lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, credinciosii ortodocsi din judetul Vaslui îi transmit (încã!) Episcopului Corneliu: „Du-te! Lasã-ne! Nu ne mai viola copiii, nu mai ai ce cãuta în Biserica Ortodoxã Românã!”.

Scene explicite, prezentate, ieri, de site-ul cancan.ro, în care Episcopul Husilor apare în ipostaze jenante, în timp ce întretine acte sexuale orale si anale cu un tânãr, cu care se sãrutã pasional, ca doi îndrãgostiti. La debutul filmului, bãrbatul aflat în compania Episcopului Corneliu se întinde pe pat, cu fata în jos, în timp ce înaltul prelat îi face o injectie. Ce anume îi injecteazã Episcopul, putem doar specula. Unele voci sustin cã Episcopul îi face tânãrului o injectie cu un antibiotic, în timp ce altele spun cã ar fi vorba de ocitocinã, o substantã care permite relaxarea muschilor, în cazul gravidelor. Grijuliu, Episcopul îl întreabã pe partenerul sãu de sex, de câteva ori, dacã îl doare. Rãspunsul este negativ. Dupã ce îi face injectia, episcopul îi spune tânãrului, pe un ton alintat: “A durut? Gata! Ai scãpat! Aceasta este ultima. Poti sã te ridici”. În timp ce pregãteste injectia, episcopul Corneliu vorbeste despre ziua lui de nastere si spune cã a trecut cam repede. Apoi, cei doi se iau în brate si episcopul continuã sã-si încânte victima cu vorbe frumoase. Vorbeste despre un cadou (o curea – n.r.) adus din Grecia pentru iubitul sãu: “Ti-am adus-o, da! Ti-am adus-o din Grecia”. Apoi, cei doi se iau în brate si se sãrutã pasional. La un moment dat se întind amândoi pe un pat si între ei au loc acte sexuale orale si anale. Niciunul dintre protagonistii filmului nu apare dezbrãcat complet. Ambii au sutanele preotesti pe ei. Dupã un timp, cei doi schimbã pozitia. Episcopul stã în picioare, în timp ce persoana din filmulet este în genunchi, în fata acestuia, cu spatele la camerã, fãcându-i sex oral. La final, episcopul dã semne cã se grãbeste si îi spune amorezului sãu cã este asteptat, cã trebuie sã plece si sã dea câteva telefoane. Socant este si faptul cã pe peretele camerei în care are loc toatã scena sexualã se aflã o icoanã, deci perversiunile Episcopului Husilor au loc într-un loc sfânt. Acest lucru ne poate duce cu gândul cã cei doi fac sex într-una din camerele Episcopiei Husilor sau, si mai grav, în camera de cãmin a seminaristului care apare pe filmare. Unele surse sustin cã scena a avut loc în camera preotului Jitaru, cel care poate proba în orice clipã cã filmuletul porno este înregistrat în camera sa, pentru cã a pãstrat pânã si icoana la locul din film! Filmul care a apãrut pe site-ul cancan.ro prezintã doar o parte din scenele fierbinti care se petrec între tânãr si Episcop, doar 4 minute, din cele 22 cât are filmul original. Trebuie precizat si faptul cã acest film este doar unul din cele opt care au ajuns în posesia anchetatorilor Directiei Nationale Anticoruptie, fiind filmul care era în posesia preotilor Damian si Bumbu. În schimb, la perchezitii, procurorii au mai descoperit în laptopul preotului Sebastian Jitaru încã opt filmulete în care apãrea episcopul Corneliu, în compania unor elevi de la Seminarul Husi. Acele filme au acelasi continut ca si cel care a fost dat publicitãtii. Cei din conducerea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au precizat cã au vizionat si ei imaginile, dar, tinând cont de faptul cã sunt blurate si nu se pot distinge, cu exactitate, fetele protagonistilor, nu pot declansa, deocamdatã, o anchetã împotriva PS Corneliu. De asemenea, au mai precizat si faptul cã mãsuri împotriva episcopului poate lua doar Sinodul Mitropolitan. „Imaginile blurate în care se spune cã se aflã Preasfintiul Corneliu, Episcopul Husilor, nu au ajuns la Bucuresti, la Patriarhie sau Sfântul Sinod al BOR”, sustin sefii BOR. Dar, oare sã nu stie Patriarhul Daniel de escapadele perverse ale Episcopului Corneliu?

Cine îl „ajutã” pe Corneliu Onilã sã plece din fruntea Episcopiei?

La un moment dat, în urmã cu doi ani, preotul Stefan Gusã, de la Movila lui Burcel, sustinea cã este atacat în permanentã de PS Corneliu, asa cã a mers la Mitropolia Moldovei. Acolo, întrebat de ce nu face nimic pentru a restabili dreptatea în Eparhia Husilor, ÎPS Teofan a avut o replicã nãucitoare: “Eu sunt mitropolit aici, el este mitropolit acolo, la Husi, si nu ne bãgãm unul în parohia altuia”. Adicã, preotii nedreptãtiti si jecmãniti din Vaslui nu îsi gãsesc nicãieri dreptatea, pentru cã Mitropolia si Patriarhia anuntã cã nu au cum sã se bage peste Episcopia Husilor, în schimb episcopul îsi poate permite sã abuzeze de tinerii de la seminar, fãrã teama cã i se poate întâmpla ceva. Si, totusi, ceva s-a întâmplat, pentru cã procurorii anticoruptie au intrat pe fir, la sesizarea înaltului prelat. De ce a actionat DNA, în cazul Episcopului Corneliu? Pentru cã, în baza legilor în vigoare, episcopii sunt asociati înaltilor functionari publici, iar cazul nu putea fi instrumentat de procurorii din judet. DNA Iasi ar trebui sã iasã public si sã recunoascã faptul cã, folosindu-se de functia pe care o ocupã, episcopul Husilor a corupt minori, elevi de seminar. Ieri, l-am contactat pe arhimandritul Gusã, pentru a-l întreba ce se va întâmpla în continuare. „Eu cred cã acum este timpul sã-i lãsãm pe cei mari (de la Patriarhia Românã – n.r.) sã-si spunã cuvântul. Ar trebui sã fie luatã împotriva PS Corneliu mãcar o pedeaspã disciplinarã cât de micã si mai-marii Bisericii Ortodoxe Române sã actioneze într-un fel. Vorbim nu doar de credibilitatea celui care apare în acest filmulet, ci de credibilitatea întregii Biserici. Conform unor date, de la 90%, încrederea oamenilor a scãzut acum la 50%, iar asta din cauza scandalurilor din ultima vreme (scandalurile sexuale în care au fost implicati PS Corneliu preotul Pomohaci – n.r.). De asemenea, stiu cã Preasfintitul a transmis un mesaj tututor preotilor si înaltilor prelati, ca cei ce se simt cu musca pe cãciulã sã plece singuri. Dacã nu o vor face de bunã voie, vor fi ajutati”, spune preotul Gusã. Adicã, probabil cã ar putea fi ajutat si PS Corneliu sã plece, acum, când imaginile desfrâului sãu au ajuns de notorietate. Dar, ne întrebãm, cât tupeu sã ai tu, ca Episcop, sã postezi un mesaj pe site-ul Eparhiei Husilor, în care sã spui cã, citãm, „Episcopia Husilor constatã cu îngrijorare atacurile fãrã niciun scrupul ale pretinsilor jurnalisti de la cotidianul local „Vremea nouã”, care prin articole cu subiecte inventate încearcã sã denigreze persoana Preasfintitului Pãrinte Corneliu, Episcopul Husilor. Ne întrebãm care este miza articolelor plãtite si în slujba cui s-au pus acestia, cãci prin minciunã niciodatã nu poti sluji adevãrului”?

Preotul Lucian Botez, fost paroh la Bozia, alungat de bisericã cu mascati, la ordinul PS Corneliu: „Sã plece Onilã, a fãcut mult rãu judetului Vaslui

Din Germania, acolo unde a ajuns dupã ce a fost scos din biserica sa de la Bozia, din ordinul lui PS Corneliu, cu mascati si jandarmi, preotul Lucian Botez a sustinut cã Episcopul are atitudini nefiresti. „De existenta acestui film se stia în rândul preotilor de mai bine de 7-8 ani. Iar ãla l-a santajat mereu pe Corneliu, se spune cã-i plãtea mereu bani… la protagonist, preotul de la Deleni sau unde e preot acum. Cât despre Jitaru, acesta era mereu nelipsit de la sfintiri, unde primea banii alãturi de episcop. Era un fel de protectie. Corneliu l-a tinut mereu lângã el, pentru cã îi era fricã de Sebastian. Întelegeti? Sunt multe de spus. Cu alte cuvinte, acum Corneliu e depãsit de situatie, nu are încredere în nimeni si se macinã usor pânã când vor apãrea si în presã imaginile. Iar Bodnar e fetita lui, Corneliu e îndrãgostit de Bodnar… la sedinte, când veneau împreunã, erau amândoi foarte ciudati, Corneliu era practic ca o pisicã în cãlduri în prezenta acestuia…Tragic si comic… Oricum, acest individ, psihic, e terminat. Va face curând o iesire în afarã… tipic atunci când are probleme cu mass-media. Fuge pânã se linistesc apele, crede el”, spunea preotul, la jumãtatea lunii iunie. Acum, preotul Botez este si mai dur: „Patriarhul Daniel se poate implica în Mitropolia Moldovei, însã nu o va face, îl va lãsa pe Mitropolit sã facã ordine. Trebuie sã se ia mãsuri, altfel imaginea Bisericii va avea de suferit. Acest episcop spunea, la sedintele noastre, cã femeile din judetul Vaslui sunt „curve” si se prostitueazã în Italia sau Spania, vorbea foarte urât de femei, era un misogin. A avut si are un comportament deviant, iar în jurul sãu sunt consilieri foarte slabi, fãrã scoalã. Corneliu Onilã a alcãtuit un sistem mafiot, o adevãratã dictaturã în Episcopia Husilor. Pentru ceea ce a fãcut, pentru modul în care a stricat imaginea Bisericii, va avea de dat socotealã. Sfatul meu este sã plece din fruntea Episcopiei, sã lase alti oameni, care vor binele judetului, în fruntea Eparhiei Husilor. Sã-si asume orientarea sa sexualã, este o rusine pentru credinciosii din toatã România”, spune preotul Botez, uimit de imaginile care au fãcut înconjurul tãrii.

“Ce rusine… Sunt mai pãcãtosi decât noi!”

PÃRERI… Filmul porno apãrut ieri în presa tabloidã i-a împãrtit pe vasluieni în douã tabere: cei care cred cã imaginile sunt reale si cei care spun cã este trucat. Reactiile din prima tabãrã, cele mai multe, sunt agresive si radicale: “eu cred cã trebuie îngropati de vii acesti asa-zis preasfinti ai României”, “domnule, sunt mai pãcãtosi decât noi, oamenii de rând”, “ce rusine, nu pot sã cred. Adicã pot sã cred cã sunt niste nerusinati toti. E bine sã crezi în Dumnezeu, dar în preoti… Ce rusine!”, “Ãstia nu se pot numi oameni, de ce s-au mai fãcut preoti?”, “Stiam cã popii sunt hoti, dar sunt si foarte prosti. Episcopul Husilor, sau cum îi spune, putea sã îl cheme pe Pomohaci, cântãretul flaut, cã lui îi place ciocanul si se aranjau între ei”, “Doamne fereste, mai este si episcop. Faceti de rusine ortodoxia cu apucãturile voastre homosexuale”. De cealaltã parte, credinciosii din cea de-a doua tabãrã îi sustin si îi iau apãrarea: “nu cred! E fãcãturã! Nu se poate”, “e trucat! sã vã fie rusine, voi, cei care ati fãcut asa ceva!”, “terminati-o cu tâmpeniile astea false. Nu mai stiti ce sã scoateti ca sã desfiintati ortodoxia. Dacã, totusi, e adevãrat, de ce nu arãtati fata exact cum e în pozã?”, “nu se vede nimic. Minciuni de provocat scandaluri. Sã vã fie rusine!”.

Lipsa de reactie a Bisericii Ortodoxe Române este jenantã…

Desi pe filmarea bluratã, difuzatã de toate televiziunile, se aude vocea inconfundabilã a lui Corneliu Onilã, cei de la vârful BOR ezitã sã ia o mãsurã, refuzând sã recunoascã mizeriile fãcute de Episcopul Husilor. Ca urmare a atitudinii cu douã fete a BOR, care îi pedepseste imediat pe preotii cãzuti în abatere, dar îi protejeazã pe episcopii homosexuali, au apãrut în mediile sociale tot felul de mesaje asa-zis amuzante, legate de preoti. Am gãsit pe Facebook un asemenea indicator, de „Atentie, popã”, prin care este terfelitã toatã preotimea din România, desi sunt mii de preoti în aceastã tarã care s-au pus în slujba Domnului, fãrã abateri.

Preasfintita rusine a Episcopiei Husilor. Corneliu se ascunde într-o casã din apropierea bisericii!

DE LA HUSI… Pentru cine nu stie, Corneliu Onilã este al 51-lea Episcop al locului! De ieri însã, de când a ajuns în vãzul lumii dovada murdãriei profunde de dincolo de imaginea voit pretentioasã a ierarhului locului, Onilã a devenit doar…rusinea de dupã cei 50 de mari Episcopi ai Husilor. Cu apucãturile sale spurcate si incalificabile pentru orice om normal, nu doar pentru o fatã bisericeascã, Onilã a pângãrit scaunul pe care au stat ilustrii sãi înaintasi. Ioan I al Husilor, marele Dosoftei, cãrturar si Episcop de cinste ale locului, Varlaam I, Veniamin Costache sau îndrãgitul Ioachim Mares sunt doar câtiva dintre cei 50 de episcopi. Al 51-lea a fost un esec total. Fãrã sã stie sau, mai grav, cu bunã-stiintã, Sinodul a pus în scaunul Episcopal, în 2009, un homosexual, periculos pentru minorii din Seminarul local. Ieri, televiziunile si internetul a rulat fãrã încetare unul din filmuletele porno cu Onilã. La poarta Episcopiei, o echipã de ziaristi stã de câteva zile. Episcopul fuge de ei. Oricum, nu obisnuia sã vorbeascã cu presa. S-a considerat mereu mai presus de ea, dar si de toti vasluienii, considerati “murdari si betivi”. O echipã a unei televiziuni centrale, de trei zile stã nemiscatã în fata Centrului Eparhial. Jurnalistii cer sã vorbeascã cu Corneliu Onilã, Episcopul Husilor, despre faptul cã, surprinzãtor pentru unii, deloc surprinzãtor pentru altii, apare într-un film XXX. Onilã s-a ascuns. Stã pitit în vila semeatã, pe care si-a construit-o din banii vasluienilor “murdari si betivi”, chiar în coasta Catedralei Episcopale. Câtiva preoti, slujbasi la Eparhie, ies si intrã în clãdirea Eparhiei, cu pasul grãbit si cu capele plecate. “I-am transmis rugãmintea dumnevoastrã Preasfintitului Pãrinte. Nu avem un rãspuns”, spune secretarul. Preotii se simt rusinati. “Poate lumea va crede cã toti suntem homosexuali. Nu stiu cum vom mai iesi noi din asa mizerie”, spune, printre dinti, cu nãduf, unul dintre ei, care, ce-i drept, a fost printre primii dati afarã din Eparhie. Celelalte fete bisericesti nu scot niciun cuvânt. Încã se tem de Onilã. “Dacã ar sti sigur cã va fi dat afarã din functie, atunci sã vedeti cum vor vorbi toti”, spune preotul, afurisit de Episcop.