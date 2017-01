Caz grav la Politia Localã Bârlad: douã memorii adresate primarului nu au ajuns la el, ci la directorul Rãdoi!! (FACSIMIL)

INCREDIBIL Un lider al Sindicatului Prolex – în care sunt înscrisi circa 20 de politisti locali din Bârlad, aduce acuze foarte grave directorului Vasile Rãdoi. Iulian Ceapã, care a fost dat afarã din Politia Localã, pentru cã este efectiv un spin în scaunul directorului Rãdoi, s-a adresat primarului Boros cu un memoriu, semnat de 28 de politisti locali! Ceapã a mai depus douã memorii, unul în august si altul în octombrie anul trecut, la Registratura Primãriei Bârlad, pentru a ajunge în mapa primarului, dar surprizã: cele douã memorii au ajuns la directorul Rãdoi si nu la primar! Iar Rãdoi a declansat jihadul împotriva sindicalistilor Prolex, bãgându-i în comisia de disciplinã, iar pe liderul lor l-a data afarã! Primarul Dumitru Boros promite o analizã foarte amãnuntitã la Politia Localã Bârlad!

La Politia Localã Bârlad nu este deloc liniste! Chiar dacã se vrea ca în ochii opiniei publice, cãreia i s-a “administrat” o conferintã de presã cu un bilant pompos si stufos, de n-a înteles nimeni nimic din el, sã parã totul în ordine, totusi lucrurile nu stau chiar asa. Iulian Ceapã, fost politist local, dat afarã acum câteva luni, fiindu-i pânditã o gresealã comisã fãrã voie, ceva legat de prezenta la serviciu dupã perioada concediului medical, a înaintat primarului Dumitru Boros un memoriu, de 14 pagini, în care, ca lider al sindicatului Prolex (al politistilor locali) – Filiala Bârlad, i-a pus pe tapet foarte multe nereguli – deja ultra cunoscute de noi, care se petrec la Politia Localã Bârlad. “Subsemnatul Ceapa Iulian, imputernicit sindical sa reprezint interesele membrilor de sindicat ProLex la Politia Locala Barlad, va supun atentiei o serie de nereguli cauzate de un management defectuos facut de domnul director Vasile Radoi si sefii de servicii de la Politia Locala Barlad. Va rog sa analizati si, in conformitate cu atributiile conferite prin Legea 155/2010 de infiintare si functionare a Politiei Locale la art.31, lit. e si j. sa evaluati activitatea politiei locale si sa primiti si solutiona cererile cu privire la deficientele constatate. Supun aceste aspecte spre analiza si Comisiei Locale de Ordine Publica care poate fi reunita la solicitarea primarului in conformitate cu prevederile art. 29, alin. 3 din Legea 155/2010. Totodata , va rog sa supuneti spre analiza si ordonatorului de credit al Politiei Locale Barlad, in speta Consiliul Local Municipal, deficientele de management si neregulile sesizate si care pot fi confirmate in urma analizei acestei sesizari. Mai adaug ca orice incercare a sindicatului ProLex de a discuta problemele pe care vi le supunem atentiei s-a lovit de refuzul hotarat al domnului director de a dialoga fiindca nu a recunoscut nicio clipa legitimitatea acestui sindicat, astfel ca nu mai putin de 12 membri de-ai nostri au fost sanctionati doar in ultimul an.”, scrie Iulian Ceapã în memoriu. Printre neregulile semnalate primarului Boros se numãrã: dotarea ilegalã cu aparatele GPS, autoturismele Politiei Locale folosite de sefi în interes personal, decontãri fictive de combustibil la masinile politiei locale si la motoscuterele din dotare, astfel cã un motoscuter a ajuns sã deconteze motorinã în douã zile pentru efectuarea a 700 de km patrulare în Bârlad, pontãri fictive, furturi din bunul public constatate de politisti locali si neraportate la politia mare… Multe dintre cele semnalate de Iulian Ceapã, liderul ProLex – Bârlad, se regãsesc în plângerea penalã depusã la Parchetul Bârlad anul trecut de acelasi sindicat, în lucru la Politia Bârlad fiind un dosar penal pentru delapidare si abuzuri grosolane de care sunt acuzati sefii din Politia Localã Bârlad, contabila sefã si directorul Vasile Rãdoi.

“Asa vreau eu”

Una dintre reclamatiile fãcute de politistii locali se referã la faptul cã Vasile Rãdoi le impune sã dea un test de evaluare pentru a primi calificative, desi în lege scrie clar cã “functionarii publici nu trebuie testati în scris, ci evaluati în decursul anului de sefi prin activitãtile desfãsurate”. Întrebat de reporterii nostri de ce îi testeazã în scris, dacã legea spune cã nu trebuie, Vasile Rãdoi ne-a spus “Cã asa vreau eu, e bine? Când o sã fie ei directori sã facã cum vor ei, acum sunt eu deocamdatã director si o sã-i testez!”. Mai mult, Vasile Rãdoi este acuzat de cei 28 de politisti semnatari ai memoriului cã se rãzbunã pe ei, îi bagã în comisia de disciplinã, care este formatã din sefii de servicii din cadrul Politiei Locale, care rãspund doar la comenzile sefului Rãdoi. Si sunt amenintati cã vor fi dati afarã!

Unde sunt memoriile depuse anul trecut? Si cum au ajuns la Vasile Rãdoi?

Un fapt strigãtor la cer ne-a fost relatat de Iulian Ceapã. “Am depus acest ultim memoriu la domnul primar Boros si am stat de vorbã cu el, relatându-i pe îndelete ce se întâmplã în Politia Localã Bârlad. Am avut surpriza sã constat cã, atunci când i-am spus cã am mai depus la Registratura Primãriei Bârlad pentru a ajunge la el, douã memorii, unul în august cu nr. 14422/11.08.2016, si altul în octombrie cu nr. 17504/1010.2016, primarul mi-a spus cã n-a vãzut nici unul din aceste douã memorii la el! N-au ajuns la el, în schimb au ajuns la domnul Vasile Rãdoi, care a umblat cu ele prin sediul politiei locale si a amenintat pe semnatari cã îi dã afarã. Au fost urmãriti, filmati, pozati s-a ajuns pânã la a-i teroriza cu comisia de disciplinã, îi trimite singuri noaptea în patrulã prin Grãdina Publicã, prin toate cotloanele întunecate! Singuri, când patrulele trebuie formate din doi politisti, mai ales cele de noapte. Oamenii sunt terorizati efectiv, pentru cã sunt multi chemati la Politie pentru a da declaratii cu privire la cele reclamate în dosarul penal, iar cum îi vede cã se duc la politie sã dea declaratie, cum îi bagã în comisia de disciplinã pentru orice fleac. Trebuie sã se facã odatã si odatã ordine si liniste si la Politia Localã Bârlad”, a spus Iulian Ceapã. Ceilalti politisti locali cu care am discutat au confirmat întru totul declaratiile liderului ProLex – Iulian Ceapã, dar ne-au rugat sã nu le dãm deocamdatã numele, pentru cã ei sperã sã-si pãstreze serviciul, desi li se fluturã sabia somajului pe deasupra!

Primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boros, a promis cã se va apleca cu multã atentie asupra problemelor semnalate de cei 28 de politisti locali, iar la Politia Localã Bârlad urmeazã sã poposeascã cât de repede o comisie desemnatã de primar pentru analizarea situatiei financiare de acolo. Cât despre faptul cã i s-au adresat douã memorii, la registratura institutiei, care nu au ajuns în mapa sa de corespondentã, ci la seful Politiei Locale, primarul Boros a promis cã va ancheta si va cere sã fie informat unde sunt actele respective.