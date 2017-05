Ce a spus contracandidatul lui Cătălin Toma după ce a pierdut alegerile pentru preşedinţia PNL Vrancea

”Am pierdut astăzi alegerile pentru preşedinţia PNL Vrancea. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine şi le promit că voi rămâne alături de PNL implicat şi loial în continuare. Vreau să le mulţumesc şi celor care au fost sinceri cu mine precum şi celor care m-au minţit chiar şi după desfăşurarea votului .De la fiecare am învăţat câte ceva. De la unii că există potenţial ca PNL să existe şi să funcţioneze în Vrancea şi de la alţii că PSD conduce în continuare partidele de opoziţie. Vreau să-l felicit pe deputatul Ion Ştefan şi pe preşedintele PSD Vrancea pentru victorie chiar dacă a câştigat Cătălin Toma.

Având în vedere că am plecat de la 0 şi am obţinut 92 de voturi valabile şi 28 nule din 250 consider că am avut o prestanţie onorabilă mai ales că nu am fost parte a niciunei cooperative.

Le urez colegilor mei din noua conducere succes în continuare iar oamenilor din teritoriu le stau la dispoziţie dacă vor să mai vadă pe cineva de la Focşani în următorii 3 ani.

A fost o experienţă frumoasă şi încă o dată mulţumesc oamenilor de bună credinţă care m-au susţinut”

sursa: http://www.ziaruldevrancea.ro/politica/1588843147-ce-a-spus-contracandidatul-lui-catalin-toma-dupa-ce-a-pierdut-alegerile.html