Ce fac parlamentarii si oficialitatile judetului de 1 Mai, la Vaslui

Ziua de 1 mai va fi sarbatorita in mod diferit de conducatorii judetului Vaslui. Cei de la PSD vor veni in centrul civic al municipiului resedinta, pentru obisnuita intalnire de Ziua Internationala a Oamenilor Muncii, in timp ce reprezentantii PNL vor sarbatori in familie aceasta zi de inceput de mai, care este zi libera pentru zeci de mii de bugetari din judet.

Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, spune ca, in jurul pranzului, se va intalni cu membrii de partid in centrul orasului, unde se vor imparti baloane, vor fi discursuri si se va pleca intr-un miting dedicat celor care muncesc, catre Parcul Copou. „Voi fi alaturi de toti cei care muncesc si doresc sa vina in Centrul Civic, sa sarbatorim impreuna aceasta zi. Sper sa fie o zi frumoasa. Daca ploua, mergem la mici si la bere, ca de 1 Mai”, a spus seful CJ Vaslui. Buzatu nu va petrece restul zilei de alaturi de familie, pentru ca toti membrii familiei sale sunt plecati din oras.

Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, va ajunge si el in Centrul Civic, la pranz, pentru actiunea organizata de PSD. „Voi fi cu colegii mei in centru, dupa care voi participa la actiunile primariei. Seara, voi petrece ziua de 1 Mai in mijlocul familiei”, spune Trifan.

Presedintele executiv al PSD, deputatul Adrian Solomon, este trist in aceasta zi. „La pranz, voi fi in cimitir, acolo unde am pregatit pomana pentru socrul meu, la doi ani de la trecerea sa in nefiinta. Pentru noi, ziua de 1 Mai este o zi trista”, a spus Solomon.

Senatoarea Doina Silistru vine la pranz in centrul Vasluiului, la intalnirea cu colegii din PSD. „Este un bun prilej pentru a mai discuta despre ceea ce am facut in ultimul timp. Spre seara, voi urca in tren si plec la Bucuresti, pentru ca trebuie sa ajung la Parlament, narti dimineata”, explica senatoarea.

La Barlad, primarul Dumitru Boros, care este si prim-vicepresedinte al PNL, spune ca vrea sa mearga la o manastire din jurul Barladului, sa se roage. „Asta am planificat, de 1 Mai. Seara, voi petrece in familie, alaturi de cei dragi mie”, a spus primarul Boros.

In Vaslui, primarul Vasile Paval este in alerta: a pregatit ample actiuni pentru vasluieni, atat pe 1, cat si pe 2 mai. „Voi fi in centru, pe 1 Mai, merg in Copou, acolo unde am pregatit un spectacol pentru aceasta zi, iar pe 2 mai ii asteptam pe toti vasluienii la manifestarile dedicate Zilei Tineretului. De 1 mai, seara, voi sta in familie, acasa, pentru a ne aminti cum era pe vremuri”, a spus Vasile Paval.