Ce pensii de lux primesc “specialii” din Vrancea. Un fost magistrat, mai tare de zece ori decât un fost medic chirurg

În Vrancea, sunt înregistraţi la Casa Judeţeană de Pensii 77.342 de pensionari care primesc dreptul în baza Legii 263/2010 şi 65 de pensionari beneficiari de drepturi speciale. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Dezmăţul bugetar pândeşte în Parlament. Ce pensii speciale pregăteşte … Vrancea plăteşte, prin intermediul Casei Judeţene de Pensii, 65 de pensii de serviciu unor magistraţi, grefieri, auditori ai Curţii de Conturi, aviatori. Cele mai mari pensii speciale le încasează foştii magistraţi, unii dintre ei atingând pragul de aproape 20.000 de lei pe lună. În top 5 al pensiilor speciale se află foşti judecători şi procurori, care încasează, în ordine, următoarele drepturi: 19.929 de lei, 19.863 de lei, 17.383 de lei, 17.826 de lei şi 16.746 de lei. Vrancea mai are însă şi 77.342 de pensionari care primesc drepturi conform Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în baza principiului contributivităţii. Din acest punct de vedere, cea mai mare pensie o încasează un fost conducător de întreprindere privată, care primeşte lunar 7.934 de lei. Acesta este urmat la distanţă de alte persoane care au avut salarii mari în mediul privat, astfel că încasează în prezent pensii de 5.642 de lei, 5.566 de lei, 5.390 de lei şi 5.330 de lei. Cea mai mică pensie are o valoare de 520 de lei. Pensii mari încasează şi foştii ofiţeri din rândul poliţiei sau generali de armată, unii chiar de peste 10.000 de lei pe lună, dar aceştia fac obiectul sistemului pensiilor militare. Spre comparaţie, un profesor care a deţinut funcţii de conducere, respectiv director de şcoală, inpector şcolar etc, primeşte lunar o pensie de 2.500 de lei, pensia medie a unui cadru didactic cu vechime completă este de 1.500 de lei. Totodată, un medic chirurg, care a salvat de la moarte multe vieţi în cariera sa încasează o pensie de 2.300 de lei.

sursa: http://adevarul.ro/locale/focsani/ce-pensii-lux-primesc-specialii–vrancea-fost-magistrat-mai-tare-zece-decat-fost-medic-chirurg-1_59b903235ab6550cb8206933/index.html