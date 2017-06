Ce poate si ce nu poate sã facã politistul local

PRECIZÃRI…În urma unor dispute apãrute, la nivel national, între politistii locali si cei din inspectoratele judetene de politie, legate de ce are dreptul sã facã un politist local si ce nu are, Federatia Nationalã a Politistilor locali din România face urmãtoarele precizãri: În conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr.155/2010 legea politiei locale, “În domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia localã are urmãtoarele atributii: constatã contraventii si aplicã sanctiuni pentru încãlcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, având dreptul de a dispune mãsuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar.” Dovadã stau sutele de sentinte civile pronuntate de instantele judecãtoresti competente, care din anul 2010 si pânã în prezent au statuat cã agentii politiei locale au calitatea prevãzutã de lege de a constata si de a sanctiona fapte contraventionale, pentru încãlcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis. Pentru a nu mai exista dubii cu privire la aceste competente ale politistilor locali din cadrul Serviciului Circulatie Rutierã, învederãm faptul cã în conformitate cu dispozitiile art. II ale HOTÃRÂRII nr. 965 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a <LLNK 12002 195181 301 0 47>Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin <LLNK 12006 1391 20 301 0 35>Hotãrârea Guvernului nr. 1.391/2006, “Procedura privind ridicarea vehiculului, prevãzutã de Regulamentul de aplicare a <LLNK 12002 195181 301 0 47>Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin <LLNK 12006 1391 20 301 0 35>Hotãrârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor si de politistul local în situatiile prevãzute la <LLNK 12010 155 11 202 7 59>art. 7 lit. h) si k) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.” Pe cale de consecintã, în continuare, în exercitarea atributiilor pe linie de circulatie, se va actiona exclusiv în concordantã cu normele juridice prevãzute de dispozitiile art.7, lit.h, din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prin metodele legale permise de acest act normativ. Reprezentantii Politiei Locale, în cazurile expres prevãzute de lege, au competenta de a constata contraventii si a aplica sanctiuni legate de circulatia pe drumurile publice. Astfel cum instanta supremã a statuat, politistul local nu are dreptul, competenta cerutã de lege de a solicita proprietarului sau detinãtorului mandatat al unui vehicul comunicarea identitãtii persoanei cãreia i-a încredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Însã, în conformitate cu dispozitiile art.18 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor: „Contravenientul este obligat sã prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cãrora se fac mentiunile prevãzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.” Conform art. 2 din Legea nr. 61/1991 (republicatã) pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice. Constituie contraventie sãvârsirea oricãreia dintre urmãtoarele fapte, dacã nu sunt comise în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni. Refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitãtii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificatã a organelor de urmãrire penalã sau de mentinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atributiilor de serviciu.