Ce spun vasluienii despre mass-media în general

În urmã cu 24 de ani, Adunarea Generalã a ONU a proclamat ziua de 3 mai ca Ziua Mondialã a Libertãtii Presei. Cu aceastã ocazie am întrebat vasluienii cum vãd ei presa scrisã dupã 27 de ani de libertate. “Cine mai are timp sã citeascã presa. Rareori mai dau cu ochii peste un articol care pare interesant, dar doar atunci când mai stau pe Facebook. Prea multe scandaluri, crime si nenorociri sunt promovate. Dar mai gãsesti si articole interesante despre ce e bun în judetul ãsta. În rest, te saturi sã auzi de politicieni corupti, violuri si altele”, ne-a povestit Dorin, 34 de ani. Vasluienii trecuti de prima tinerete încã mai cumpãrã ziare si spun cã e bine cã informatiile sunt acum la îndemâna oricui. “Înainte de 90’ tot ce puteai citi în ziare erau realizãrile partidului comunist, acum mai citesti despre un spectacol sau despre probleme importante din judetul nostru. Nu îmi place cã începe sã se bage în fatã mai mult scandalurile, infractiunile si chestii dinastea urâte care nu fac bine. Cel mai bine ar fi dacã pe prima paginã la ziare s-ar publica ce mai face primãria pentru binele orasului sau despre copiii ãstia talentati care muncesc si fac bine imaginii judetului”, ne-a explicat Miticã, 60 de ani. Cu toate cã libertatea este o caracteristicã elementarã a democratiei, unii vasluieni sunt de pãrere cã mass-media în general, nu doar cea din Vaslui, distruge într-o anumitã mãsurã imaginea tãrii. “Toti din presã si din televiziune ar trebui sã înteleagã cã prin articolele pe care le scriu stricã imaginea judetului si a tãrii, promovând articole de toatã jena. Peste tot unde te uiti scandal, crime, oameni sãraci si numai prostii. Toate realizãrile noastre ca natiune sunt ignorate si sunt date deoparte. Înteleg cã vrei sã arãti adevãrul despre coruptie si problemele de la conducere, dar nu îmi vinde mie ce face ministrul cutare în timpul sãu liber si nici nu mã intereseazã toate detaliile unui viol, chestie care se întâmplã în toatã tara”, ne-a explicat un vasluian. Aceeasi pãrere o are si Liviu, 30 de ani, care ne-a spus cã informatiile prezentate de presã sunt o necesitate, dar pânã la un anumit punct. “Nu pot sã spun decât cã este o necesitate pentru viata noastrã de zi cu zi. Informatiile pe care ni le oferã sunt esentiale în relatiile dintre public si institutii si, bineînteles, ne ajutã sã rãmânem conectati si cu evenimentele din tarã. Cu toate astea, vreau sã spun cã pentru a avea cât mai multi cititori se mai exagereazã în articole. Încerc sã îi înteleg si sã trec peste ele, dar de multe ori nu mai dai de mesajul articolului în sine. Nu spun sã nu scrii cã o femeie a fost violatã sau cã un bãrbat s-a sinucis din depresie, dar sã se arate putin respect pentru familie si sã nu se mai facã continuãri de dragul de a avea subiecte”, a explicat acesta. (Andrei Manolachi)