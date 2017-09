Cea mai mare cruce din România se aflã la Vaslui

ÎN TOP… Vasluiul nu e doar polul violentei, al nesigurantei si al tuturor lucrurilor rele si urâte. Pentru cei care nu stiu sau nu au aflat încã, în Vaslui se aflã cea mai mare cruce din România. Are o înãltime de 42 metri, cântãreste opt tone jumãtate si a fost inauguratã de curând, mai exact, pe 20 august. Aceasta se aflã pe vârful unui deal din comuna Muntenii de Sus si a fost ridicatã de un om de afaceri pe nume Aurel Roman, patronul Restaurantului Ambasador. Tot acolo, de curând, au fost începute si lucrãrile pentru constructia unui paraclis si o cabanã în care sã locuiascã un cãlugãr. Nu cunoastem motivele care îl mânã cãtre aceastã dorintã, însã astfel de actiuni ne bucurã si ne fac sã fim mândri cã suntem vasluieni.

Primarul comunei Muntenii de Sus este mândru de aceastã constructie. “Domnul Roman avea în acea zonã un hectar de pãmânt. Dupã ce a cumpãrat acest teren, a zis cã dacã tot a devenit fiu al satului, sã construiascã si o cruce. Noi nu am contribuit financiar cu nimic, pentru cã nu am avut posibilitatea. Dar vã spun cã sunt foarte mândru. Inaugurarea a avut loc de ziua comunei, pe 20 august”, a declarat primarul comunei, Ion Vartolomei.

Crucea din Vaslui, în top zece al celor mai înalte cruci din lume

Omul de afaceri Aurel Roman nu a dorit sã dea foarte multe detalii despre crucea care lumineazã searã de searã vârful unui deal din Vaslui. Discret din fire, acesta ne-a spus cã nu-si doreste faimã, nu-si doreste sã aparã în ziare si cã a fãcut totul pentru cã asa a simtit. Însã, având în vedere cã joi a fost Înãltarea Sfintei Cruci, a acceptat sã ne dea o scurtã declaratie: “lucrãrile au început în urmã cu sase ani. A fost fãcutã din suport metalic, sapte tronsoane de sase metri. Am ridicat-o cu ajutorul a douã macarale, una adusã tocmai din Oradea. Nu am avut în plan sã fie asa de înaltã, dar asa au venit tronsoanele din fabricã, de sase metri. Am înteles cã mai este o cruce în Iasi, dar e mai micã decât cea din Vaslui, are 40 metri. A noastrã are 42 metri. Din câte am înteles, e pe locul zece în topul celor mai înalte cruci din lume. Se aprinde în fiecare searã, pentru cã are un senzor de luminã, iar când se lasã întunericul, se aprinde”.