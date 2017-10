Cea mai sãnãtoasã mostenire – sportul: tatã, bunicã si nepoate, pe podium la Crosul Toamnei! (FOTO)

FELICITÃRI O familie din Bârlad, Maftei, formatã din Nelu Maftei – tatãl, cele douã fiice ale sale – Samira si Sonia – si mama lui Nelu, Elena, a urcat pe podium la Crosul Toamnei, organizat în Grãdina Publicã de CARP Bârlad. Persoanele de vârsta a treia, dar nu numai, au fost invitate de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Bârlad, Primãria Bârlad si Lions Club Bârlad sã participe la aceastã maifestare sportivã de masã, cu ocazia Zilei Persoanelor Vâstnice. Au participat copii de la patru la 18 ani si zeci de persoane cu vârste cuprinse între 30 si 70 de ani, membri si nemembri ai CARP Bârlad. Cîstigãtorii au fost recompensati cu premii în bani, medalii si diplome.

O familie din Bârlad, compusã din Nelu Maftei (40 de ani), fiicele sale Samira (6 ani) si Sonia (4 ani), plus mama lui Nelu, Elena Maftei (65 de ani), a particpat la Crosul Toamnei, pe 30 septembrie, în Grãdina Publicã. Activitatea sportivã a fost dedicatã Zilei Persoanelor Vâstnice, care a fost pe 1 Octombrie si, spre marea surprindere a organizatorilor, podiumul la categoria ”cel mai tânãr participant” a fost ocupat de Sonia Maftei (4 ani), la categoria prescolari si grupa zero – locul I a fost ocupat de Samira Maftei (6 ani), la categoria 40-50 de ani – bãrbati, locul I a fost adjudecat de Nelu Maftei, iar la categoria 60-70 de ani – femei, Elena Maftei, mama lui Nelu si bunica fetelor Samira si Sonia, a ocupat locul II, urcând si ea pe podium. Nelu Maftei este un tânãr jurist, la o importantã societate comercialã din Bârlad (SC Rulmenti SA), el fiind pasionat de sport de câtiva ani. A descoperit viata sãnãtoasã prin practicarea atletismului si iatã cã pasiunea sa vine de la mamã, iar el o transmite mai departe copiilor sãi. „M-am simtit mândru si onorat ca tatã, sentimente pe care le doresc tuturor pãrintilor si bunicilor cu copii si nepoti. Când am vãzut cum aleargã mama si fetele am simtit o bucurie imensã si o energie de nedescris. Cu sigurantã miscarea este cea mai sãnãtoasã si îti dã tonusul zilnic de care ai nevoie. Fie tânãr sau persoanã cu mai multe primãveri la activ, miscarea nu poate fi decât beneficã.”, a precizat Nelu Maftei.