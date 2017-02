Cei 500 de agenti de politie din Vaslui cer salarii mai mari si amenintã cu proteste de stradã

PROTESTE…Sindicatul National al Agentilor de Politie, din care fac parte si câteva sute de agenti de politie din judet, amenintã cu actiuni de proteste la Guvern. Sindicalistii spun cã vor protesta în fata Ministerului Afacerilor Interne, dacã salariile lor nu sunt recalculate, desi un agent de politie are un salariu minim de 2.000 de lei, cu tot felul de sporuri. Sindicalistii spun cã salariile agentilor de politie sunt în continuare calculate la nivelul anului 2009, atunci când salariul minim era 600 de lei. “Am luat aceastã hotãrâre deoarece în februarie 2016 a fost emisã hotãrârea de guvern numãrul 1 prin care se stabilea majorarea salariului minim la 1.450 lei. La ora actualã politistii din România au salariile calculate la nivelul lui 2009, adicã la salariul minim de atunci, de 600 lei. Am trimis mai multe adrese cãtre MAI, Parlamentului, Guvernului, Presedintiei. N-am primit niciun rãspuns. Probabil nu au ce rãspuns sã dea. Nu stiu cum sã aplice aceastã hotãrâre sau ne punem întrebarea dacã n-or avea bani în buget. Asteptãm data de 14 martie sã intrãm în posesia salariilor si dacã vom constata cã nu existã nicio majorare conform salariului minim, vom lua hotãrârea sã iesim în stradã pentru a ne putea recupera suma cuvenitã. Cu sigurantã vor fi într-un numãr foarte mare pentru cã la nivelul MAI sunt foarte multi politisti de frontierã care nu intrã în aceste drepturi. Pe lângã ei sunt si colegii de la jandarmerie si pompieri, dar ei nu pot protesta alãturi de noi. În sindicatul nostru avem 17-18.000 membri. Toti ne sustin”, a spus Adrian Diugu, seful Sindicatului National al Agentiilor de Politie. Reprezentantii SNAP au trimis ministrului de Interne, Carmen Dan, o adresã prin care solicitã aplicarea Hotãrârii de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut si în cazul politistilor, politistilor de frontierã, jandarmilor si pompierilor. Agentii de politie spun cã nu au protestat pânã acum pentru cã au sperat cã MAI le va acorda drepturile care li se cuvin potrivit legii. “Mentionãm faptul cã personalul MAI (politisti, politisti de frontierã, jandarmi si pompieri) nu si-a revendicat acest drept deocamdatã în stradã protestând, în speranta cã MAI va pune în aplicare în termenul legal acest drept care li se cuvine conform legii. Politistii, politistii de frontierã, jandarmii si pompierii sunt singura categorie bugetarã care a rãmas cu salarizarea în urma tuturor bugetarilor, adicã la nivelul anului 2009, iar la vreme grea, când îsi fac datoria, cu toate riscurile, sunt lãudati de toate puterile statului, inclusiv de societatea civilã, aducându-le multumiri, chiar înmânându-le flori în semn de recunostintã”, mai scriu reprezentantii SNAP.