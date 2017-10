Cei mai buni fotografi participanti la Concursul “Hora în imagini”

CÂSTIGÃTORI… Cea de-a doua etapã a Concursului de fotografie “Hora în imagini”, desfãsurat cu prilejul celei de-a V-a editii a Festivalului International de Folclor “Hora din strãbuni”, s-a încheiat. Un juriu format din trei profesori de la Facultatea de Arte Vizuale si Design din Iasi a stabilit cine sunt câstigãtorii celor mai bune fotografii. Pe primul loc se aflã Miruna Mironescu, o tânãrã studentã la Facultatea de Medicinã din Iasi, cu o fotografie ce surprinde în miscare un moment artistic de pe scena Teatrului de Varã. Pe locurile II si III se aflã doi fotografi profesionisti din Vaslui, Daniel Brodoceanu, respectiv Georgian Mihãilã, de altfel, câstigãtorul si celei mai expresive fotografii. La sectiunea fotografie alb-negru, câstigãtorii sunt Roxana Cretu (I), Bogdan Raba (II), Radu Napcori (III). Cea mai bunã fotografie portret a fost apartine lui Liviu Buculeasa, iar cea mai tehnicã, lui Radu Napcori. Mentiuni: Iureanu Daniel, Liviu Buculeasa, Ioan Toderascu, cunoscut epigramist vasluian. Toti câstigãtorii au fost rãsplãtiti cu bani, de la 100 lei (mentiune) pânã la 1200 lei (locul I, fotografii color).

Profesorii care au desemnat cele mai bune fotografii sunt Matei Bejenaru, Lavinia German si Cãtãlin Soreanu. S-au înscris 19 concurenti, cu un total de 178 fotografii (maximum 10 fotografii de fiecare). Prima parte a concursului s-a desfãsurat imediat dupã Festivalul “Hora din strãbuni” si a avut loc pe reteaua de socializare Facebook. Cea mai popularã fotografie, si cea mai apreciatã de altfel, a fost a lui Daniel Brodoceanu, cu 9.301 distribuiri si 12.600 de vizualizãri. “Multumitã lor am încercat si reusit surprinderea unor cadre foto care povestesc despre ce s-a întâmplat la Vaslui, din momentul sosirii ansamblurilor pânã la plecarea lor, pe scenã si în afara ei. În semn de pretuire pentru efortul de a-si oferi sprijinul voluntar, am hotãrât organizarea a douã concursuri, unul de popularitate, în care numãrul de distribuiri (share) pe facebook decide câstigãtorul, si altul de interpretare a calitãtii fotografiilor de cãtre un juriu de specialitate format din trei profesori universitari în cadrul Universitãtii de Arte “George Enescu” din Iasi, Facultatea de Arte Vizuale si Design”, a explicat Lucian Onciu, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJPCT) Vaslui. Fotografii participanti la acest concurs fac parte si din proiectul “Satul vasluian”, initiat de CJPCT la începutul acestui an, ale cãror fotografii le vom putea vedea într-o expozitie.