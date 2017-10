Cel mai periculos ASASIN din Penitenciarul Iasi a MURIT in conditii suspecte!

Unul dintre cei mai periculosi puscariasi din tara si-a gasit sfarsitul in Penitenciarul de maxima Siguranta Iasi • In urma cu un an a ucis cu sange rece, iar la incepul acestei veri avea sa-si ucida cu un scaun metalic colegul de celula. Acum este in desfasurare o ancheta si urmeaza sa se stabileasca daca a murit din cauze biologice sau a fost la randul sau asasinat.

