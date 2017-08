Cele mai bune prețuri la hard disk–uri, pe eMAG.ro

Nu mai este niciun secret pentru nimeni ce înseamnă stocarea digitală a datelor fie pe calculatoare personale, telefoane mobile, aparate de fotografiat sau, pur și simplu, pe stick-uri. Mărimea unei astfel de memorii, cu care sunt dotate aceste echipamente, reprezintă motiv de mândrie pentru cei care le cumpără. “Mi-am luat un hard de 1 Terra. De acum voi juca CALL OF DUTY și calculatorul o să zbârnâie”. Când de gândești că memoriile au evoluat de la câțiva Kbytes, la Gbytes și apoi au ajuns la o unitate nouă de măsură, Terra bytes, este incredibil. Cele mai cunoscute unități de stocare sunt hard disk –urile sau prescurtat HDD-urile. Acestea fac parte din categoria echipamentelor de stocare digitală alături de: stickuri USB, memorii SD, compact flash, etc. Noutatea în materie de memorii sunt SSD-urile, în care citirea datelor se face electronic, iar stocarea nu se mai face pe suporturi magnetice aflate în mișcare (cum este la HDD), ci pe microcipuri care au la bază semiconductori. Avantajul SSD este că nu are componente în mișcare precum HDD și astfel mai dispare o caracteristică a hardurilor RPM, care înseamnă viteza de rotație pe minut. SSD-urile sunt scumpe, deși au capacități uzuale de stocare mici (120GB), însă sunt SSD-uri silențioase, pentru că nu au parte mecanică, merg la temperaturi extreme (mai ales rece), sunt invulnerabile la vibrații și extrem de rapide. Un SSD de 120 de GB îți pornește calculatorul în 8 secunde.

Dar să revenim la HDD-uri care au avantajul că au capacități mari de stocare, iar prețul/MB este cel mai mic. Interfața de conectare este foarte rapidă față de stik USB, cmpact flash, etc. Inițial s-a folosit sistemul PATA, însă acum s-a trecut la SATA (Serial ATA). Printre cei mai mari producători de hard disk din lume sunt Western Digital (WD), Seagate, Toshiba, etc. Hard disk-urile produse de Western Digital sunt pe culori. WD blue (albastru) sunt pentru PC, WD Purple (violet) au ca utilitate stocarea imaginilor video de la camerele de supraveghere, WD Red (roșu) sunt folosite la rețele de calculatoare unde se stochează datele (NAS), cele galbene sunt pentru servere, iar cele negre pentru gameri. Când cumperi aceste HDD-uri important este să te uiți și la RPM (rotații pe minut), fiindcă este vorba de rapiditatea cu care sunt citite datele de pe discul magnetic.

O nouă fiță în materie de hard disk sunt cele portabile. Nu toți avem acasă servere unde să stocăm zecile de fișiere cu fotografii sau imagini video din vacanțe sau cele de la evenimentele importante din viața noastră. Nu mai vorbim de colecționarii de filme sau muzică, cărora le-ar trebui zeci de stik-uri ca să-și potolească pasiunea. De aceea producătorii au scos pe piață hard disk-urile portabile. Ele se conectează la PC prin mufă USB și au avantajul că se pot stoca foarte multă informații. Au capacități de un Terra, doi, etc., iar prețurile de câteva sute de lei. Chiar merită să-ți achiziționezi un astfel de dispozitiv, mai ales că are dimensiunile unui portofel.