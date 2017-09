Cele mai frumoase 13 fotografii din natură făcute în acest an. Incredibila imagine care arată poluarea oceanelor!

În fiecare an, Natural History Museum din Londra organizează concursul Wildlife Photographer of the Year. Este o tradiție de 53 de ani. La concurs pot participa fotografi din lumea întreagă, amatori sau profesioniști, condiția e ca pozele lor să înfățișeze fauna și flora. Muzeul a anunțat cine sunt cei 13 finaliști de anul acesta. Juriul a primit în acest an 50.000 de propuneri provenind din 92 de țări.

Jurații selecționeză fotografiile pe criterii de creativitate, originalitate și tehnică. Imaginile au un punct bonus dacă înfățișează provocările actuale cu care se confruntă mediul și viața sălbatică. „Aceste imagini arată diversitatea uimitoare a vieții pe planeta noastră și nevoia crucială de a construi un viitor mai durabil”, subliniază Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

