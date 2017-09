Centrul de Transfuzii Suceava nu poate testa sângele donat pentru depistarea virusului West Nile pentru că nu are reactivii necesari

In timp ce la nivel național s-a produs o adevărată isterie după ce au fost confirmate 22 de cazuri de meningite și meningo-encefalite cu virusul West Nile, fiind înregistrate și șase decese, dintre care trei în București și câte unul în județele Buzău, Brăila și Olt, reprezentanții Centrului de Transfuzii Suceava dau asigurări că nu sunt motive de îngrijorare, iar la noi în județ nu a fost confirmat niciun caz. “Stim că sunt centre unde sângele donat se testează suplimentar după ce au fost confirmate 22 de cazuri de infecții cu West Nile și șase decese. Se colectează câte o eprubetă în plus atunci când o persoană dorește să doneze, dar la Suceava încă nu este cazul să ne îngrijorăm. In plus, nici nu avem reactivii necesari pentru această analiză și ne-ar mai trebui și o linie de lucru în plus”, susțin reprezentanții Centrului Județean de Transfuzii Suceava. Autoritățile sanitare dau asigurări că acestea sunt cazuri sporadice și că nu există riscul producerii unei epidemii. Potrivit medicilor, 80% dintre persoanele infectate nu prezintă simptome, însă în cazul în care sunt totuși simptome precum febră ridicată și dureri puternice de cap, persoanele respective trebuie să meargă de urgență la cel mai apropiat cabinet medical. În cazurile severe, apar și simptome neurologice: rigiditate a gâtului, vărsături, erupții cutanate pe piept, sensibilitate crescută la lumină, convulsii, frisoane, oboseală cronică și slăbiciune musculară.

sursa: http://www.obiectivdesuceava.ro/local/centrul-de-transfuzii-suceava-nu-poate-testa-sangele-donat-pentru-depistarea-virusului-west-nile-pentru-ca-nu-are-reactivii-necesari/