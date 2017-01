CFR-ul scoate WC-ul Gãrii Husi la licitatie!

PENIBIL Compania Nationalã de Cãi Ferate reuseste sã ducã total în derizoriu sperantele celor care mai nãdãjduiau ca Gara Husi sã fie redeschisã. Pe 26 ianuarie, CFR-ul anuntã cã scoate la licitatie în vederea închirierii pe 5 ani, WC-ul Gãrii, iar doritorii sunt asteptati sã liciteze public, cu strigare! “Stim cã nu este nicio glumã, pentru cã noi urmãrim tot ce se întâmplã cu locul în care am mâncat pâine ani de zile. Am vãzut ideea CFR-ului de a închiria WC-ul si n-am prea înteles de ce”, spun fostii angajati ai Gãrii. Mirarea acestora este fireascã, de vreme ce “profitul” lunar al CFR-ului, dupã închirierea grupului sanitar, ar fi de numai… 16 lei.

În urmã cu douã zile, s-au împlinit cinci ani de când, printr-o decizie radicalã, sectia neinteroperabilã Crasna – Husi si-a închis activitatea. Nerentabilitatea a fost motivul invocat atunci de conducerea Companiei Cãilor Ferate Române, decidentã în acest caz. Întrucât Gara înseamnã nu doar un obiectiv ce avea, cu putin interes si întelepciune, toate premisele sã fie eficientizat pentru dezvoltarea comunitãtii, dar reprezenta si un bun sentimental al locului, cu o istorie de 130 de ani, oamenii au tot sperat ca, într-o zi, Trenuletul Crasna – Husi sã fie repus în functiune. Cu cât timpul trecea însã, nãdejdea se diminuna, mai ales cã husenii au vãzut cum clãdirea a fost lãsatã de izbeliste, iar apoi s-au scos cu târnãcoapele si câteva sine, duse, se pare, la fier vechi. E adevãrat cã CFR-ul a tot încercat sã închirieze sectia unui operator privat, însã, cu exceptia unei escrocherii, nedusã pânã la capãt, nimeni nu s-a arãtat interesat de zona Husului. Si dacã sectia, în ansamblul ei, nu a fost atractivã pentru niciun investitor, cei de la CFR s-or fi gândit cã WC-ul, luat separat, s-ar putea sã aibã altã…. trecere. Din acest motiv l-au si scos la o licitatie publicã, deschisã, cu strigare, care va avea loc pe 26 ianuarie, ora 11,00, la sediul SRCF Iasi. Grupul sanitar are suprafata de 4 mp, iar licitatia porneste de la pretul de 4 lei/mp, chiria lunarã.

“În timp ce noi tot mai tragem nãdejde sã se repunã în functiune Gara Husi, CFR-ul se chinuie sã scoatã tot ce poate la licitatie”.

“A fost o nedreptate care s-a fãcut orasului Husi. Eu cred cã a fost ceva politic. Pe cineva deranja trenul nostru. Poate gresesc, poate nu. Ginerele meu a lucrat ani de zile la aceastã Garã. La Revolutie, ea avea cam 150 de angajati. Apoi au rãmas 15 oameni. Îmi amintesc faptul cã seara, când venea trenul în Garã, se umplea peronul de lume! Dupã ce au închis activitatea, s-a mai încercat câte ceva. S-a fãcut o petitie cu semnãturi. Singurul husean care a sustinut cât a putut ca acest tren sã nu fie distrus a fost doctorul Nelu Tãtaru. Dar a fost singur, ceilalti se fãceau cã nu sunt huseni, ca sã vinã si ei sã ajute. Apoi, încet-încet, lumea si-a pierdut speranta. Când mai ies duminica în piatã, mã mai întâlnesc cu câte unul care, tot asa, a fost legat sufleteste de Garã si mai vorbim. Am aflat cã, în timp ce noi tot mai tragem nãdejde sã se repunã în functiune Gara Husi, CFR-ul se chinuie sã scoatã tot ce poate la licitatie. Acum le-a cãsunat pe WC-ul Gãrii. E ridicol! Chiar sunt curios cine va licita si cine îl va lua, ca sã vedem care e interesul. Sã stiti cã eu am scris douã scrisori conducerii CFR sã întreb de Trenul de Husi. Una în octombrie 2013 si alta în ianuarie 2016. Am întrebat dacã va mai exista vreodatã, dar nu mi-au rãspuns decât douã rânduri, prin care îmi ziceau cã s-a desfiintat. Si atât”, spune huseanul Constantin Rotaru, 68 de ani.