Cine a văzut-o, este rugat să sune la 112! O caută toată familia!

Vă reaminitim că la data de 23 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bârlad au fost sesizați despre faptul că Maria Cojocaru, de 58 de ani, din satul Recea, comuna Iana, a plecat de acasă și nu a revenit. Femeia a plecat în municipiul București la data de 19 decembrie și a comunicat telefonic cu fiica sa în ziua de 20 decembrie, afirmând ca va reveni în municipiul Bârlad. “Femeia are 1,65 m înălțime, păr grizonat, ochi căprui. La data dispariției, purta pantaloni de culoare neagră și o geacă din fâș, lungă, de culoare neagră. Aceasta are ca semn particular o cicatrice în lungime de 3 cm la palma stângă. În prezent, polițiștii de investigații criminale desfășoară activități specifice în vederea depistării persoanei dispărute, față de care a fost solicitată și măsura urmării naționale. Persoanele care pot oferi informații care să conducă la găsirea ei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.”, ne-a precizat cms. Ștefan Sofrone, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.