Cine este ieseanul care a castigat un MILION de euro la Loto?

Un iesean este mai bogat cu un milion de euro, dupa ce a castigat la Loto. La tragerea Loto 6/49 de duminica, 8 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 4.604.988,60 lei (peste 1 milion de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-001 din Iasi si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 14,5 lei. Acesta este cel de-al cincilea castig inregistrat in acest an la categoria I a jocului Loto 6/49.

