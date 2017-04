Cine plăteşte, domnilor magistraţi? A făcut degeaba ani grei de închisoare!

Coşmar în justiţie şi incompetenţă profesională pe linie: tânăr arestat, condamnat la puşcărie, executat ani grei de pedeapsă, apoi achitat după 15 ani. Petrică Manolachi a fost achitat ieri de judecătorii Curţii de Apel Iaşi, după 15 ani de la momentul la care a fost acuzat că ar fi participat la o tâlhărie: jaful asupra unei pensionare. Intre timp, bărbatul a şi executat 3 ani şi 4 luni de închisoare. Abia după ce a ieşit din puşcărie, CEDO s-a pronunţat asupra cazului său, amendând România pentru modul defectuos în care a fost cercetat şi judecat ieşeanul. In baza deciziei judecătorilor europeni, Petrică Manolachi a cerut rejudecarea cazului şi a obţinut achitarea. Decizia a fost luată ieri, de Curtea de Apel. Cine va plăti daunele morale uriaşe care i se cuvin acestui ieşean crunt nedreptăţit, domnilor procurori şi judecători implicaţi în acest revoltător caz?

O luptă de peste 15 ani cu justiţia ieşeană a fost câştigată ieri de un bărbat de 37 de ani acuzat că ar fi participat la o tâlhărie, la începutul anilor 2002. Ieşeanul Petrică Manolachi a fost achitat ieri, de Curtea de Apel Iaşi, în procesul celui mai vechi dosar penal de pe rolul instanţelor din Iaşi. Costul victoriei obţinute ieri de Manolachi a fost unul ridicat: ieşeanul a făcut inclusiv 3 ani şi 4 luni de puşcărie pentru o faptă pe care spune că nu a comis-o şi pentru care a primit achitare abia după eliberare. „Am pierdut ani din viaţă cu acest proces“, spune, acum, Petrică Manolachi. El a început lupta cu sistemul judiciar pe când avea 22 de ani. Acum, este căsătorit, are doi copii şi speră ca întreg coşmarul să fi luat sfârşit.

Soluţii contradictorii

Fapta pentru care Petrică Manolachi a făcut puşcărie datează din data de 18 aprilie 2002, atunci când, alături de alte două persoane, Constantin Damian şi Bogdan Ghiciuc, ar fi jefuit o femeie de 71 de ani despre care credeau că are bunuri în locuinţă. Tâlhăria ar fi fost comisă de ultimii doi, Manolachi fiind considerat de acuzare complice. Concret, acesta ar fi sunat la uşa victimei susţinând că strânge fonduri pentru biserică, moment în care ceilalţi doi ar fi intrat în casă. Damian şi Ghiciuc ar fi comis jaful în timp ce Manolachi stătea de pază, au mai considerat atunci procurorii. Ieşeanul a fost arestat timp de 8 luni, fiind eliberat abia după ce prima instanţă din Iaşi, în 2003, îl achita din lipsă de probe. Parchetul a formulat apel şi Manolachi a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Bărbatul îşi aduce aminte că, în faza de apel, nu s-au realizat audieri, nu i s-a permis ultimul cuvânt şi nu s-a admis cererea sa de strămutare. „Nici măcar nu mi-au cerut buletinul“, rememorează Manolachi. Sentinţa a rămas definitivă şi la Înalta Curte de Casaţie însă, considerând că este nevinovat, ieşeanul nu a vrut să se predea şi a fost încarcerat abia în 2010, când primul său copil avea câteva luni. E executat 3 ani şi 4 luni de închisoare, fiind eliberat condiţionat pe 23 august 2012. Între timp, CEDO a decis să condamne statul român la plata unor daune de 3.000 de euro, considerând că Petrică Manolachi nu a avut parte de un proces echitabil. În baza soluţiei CEDO, justiţia de la noi a decis redeschiderea dosarului. Două complete au decis până acum ca ieşeanul trebuie achitat pentru faptele imputate din 2002, însă, judecata realizându-se pe vechea legislaţie penală, Parchetul mai are dreptul să formuleze, în termen de 10 zile, recurs.

sursa: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cine-plateste-domnilor-magistrati-a-facut-degeaba-ani-grei-de-inchisoare–158612.html