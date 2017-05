Ciobanii din Fâstâci aduc acuzatii grave edilului Sima Hristache

ACUZATII…Crescãtorii de ovine din comuna Cozmesti s-au întors împotriva primarului dupã ce acesta a decis introducerea unor taxe de pãsunat exagerat de mari, în opinia lor. De data aceasta, cel care aduce acuzatii edilului este Sorin Ungureanu, un tânãr proprietar a 100 de oi. Acesta sustine cã taxele au fost impuse fãrã o licitatie si sumele mari pe care ar trebuie sã le achite ar duce la falimentul lui, dar si a celorlalti crescãtori de ovine din comunã. De asemenea, Ungureanu spune cã pãsunea comunalã nu este amenajatã, asa cum prevede legea si nici nu are adãpãdori pentru animale. Din acest motiv, un cioban a fost nevoit sã bea apã dintr-o baltã si s-a îmbolnãvit. Un punct de vedere al primarului din comuna Cozmesti nu am reusit sã aflãm deocamdatã.

O familie tânãrã de ciobani din Fâstâci se plânge de noile taxe de pãsunat, pe care le considerã ilegale, impuse de cãtre edilul comunei Cozmesti. Sorin Ungureanu spune cã cei 12 lei, pe care ar trebui sã-i plãteascã drept taxã de pãsunat pentru fiecare dintre cele 100 de oi pe care le are, vor avea ca efect disparitia crescãtorilor de ovine din comunã. “Este o taxã foarte mare de pãsunat în conditiile în care brânza n-o putem vinde pentru cã primarul nu ne elibereazã certificatele de producãtor si, de Paste, mieii erau foarte mici si nu i-am putut valorifica. Pãsunea este degradatã, plinã de spini si nu au dat niciodatã cu îngrãsãminte. Nici adãpãtori nu sunt. Mi s-a îmbolnãvit un cioban zilele astea, nevoit sã bea apã din baltã. Eu stiu cã astfel de taxe se pun în urma unor licitatii, dar, la Cozmesti, asa ceva nu s-a fãcut si consider cã primarul a încãlcat legea. Si poate explicã de ce anul acesta a bãgat taxa de pãsunat si în anii din urmã nu. Si pe ce sã dãm banii dacã nici drum de acces la pãsune nu avem. Suntem nevoiti sã lãsãm cãrutele la mai bine de un kilometru de stânã pentru cã nu putem ajunge din cauza bãltilor si noroiului. Nu are nimeni nimic cu primarul dar, cu noile taxe, suntem nevoiti sã ne vindem oile, singura sursã de venit pentru noi”, spune Florin Ungureanu, un crescãtor de animale din satul Fãstâci, comuna Cozmesti. Acelasi crescãtor de animale spune cã în situatia lui mai sunt alti trei ciobani din sat care se gândesc la acelasi lucru: sã-si vândã animalele pentru cã nu au de unde plãti taxa de pãsunat si nici o altã solutie pentru hrana animalelor nu au. De fapt, situatia crescãtorilor de ovine din Fâstâci este generalizatã si pe întreg teritoriu comunei oamenii au aceastã problemã. Cu 50 de lei pentru fiecare cap de bovinã sau cabalinã si 35 de lei pentru tineret, 12 pentru ovine si 8 lei pentru tineret, multi crescãtori de animale din Cozmesti se gândesc sã renunte. “Oamenii sunt revoltati si vor sã renunte din cauza cheltuielilor. Pe raza comnei sunt trei crescãtori mari de ovine si douã stâni comunale, toate cu aproximativ 1000 de capete. Lâna nu se vinde si, în fiecare an, suntem nevoiti sã îi dãm foc. Brânza are pretul mic si pretul mieilor la export nu depãseste 5-6 lei/kilogram, în viu. Plãtim taxe de pãsunat, taxã la asociatia crescãtorilor, impozit la ANAF, tratamentele obligatorii si ciobanul. Primim, în schimb, 20-22 de lei subventie de la stat, sumã ce nu acoperã mare lucru din cheltuieli”, spun crescãtorii de animale din comuna Cozmesti. De asemenea, oamenii reclamã faptul cã nici de data aceasta nu a fost oragnizatã licitatia pentru pãsune, chiar dacã primarul a promis cã va face acest lucru. “Pare sã aibã în plan ruinarea crescãtorilor de animale, astfel sã poatã încasa linistit subventia de la APIA. Dacã socotim 174 de hectare cu un minim de 500 de lei/ ha, ar încasa o sumã deloc de neglijat. Si, într-o comunã în care principalele surse de sunt zootehnia si agricultura, ruinarea zootehniei ar ridica gradul de sãrãcie din Cozmesti”, spun aceeasi crescãtori. De asemenea, oamenii cer, în cor, organizarea unei licitatii transparente, anuntatã din timp si la care sã poatã participa oricine doreste.