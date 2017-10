Ciprian Chirilã se apãrã: “Acuzele cum cã as fi bãtut un minor sunt false. Faptele s-au petrecut cu totul altfel”

REACTIE… Ciprian Chirilã, bãrbatul acuzat de familia Manolache din Hârsova cã a bãtut un minor pânã l-a umplut de sânge, are o altã variantã a povestii . La patru zile de la producerea incidentului, proprietarul terenului pe care Vasilicã îsi pãstea caprele, recunoaste cã a avut un schimb de replici mai dur cu adolescentul, dar spune cã nu l-a lovit. “Faptele s-au petrecut cu totul si cu totul altfel. Tânãrul si-a jucat bine rolul de victimã pânã i s-au fãcut investigatiile medicale”, afirmã cel acuzat cã l-a bãtut pe Vasilicã Manolache.

Sâmbãtã, în jurul orei 16:00, Vasilicã Manolache, în vârstã de 17 ani, din satul Hârsova, comuna Delesti, a fost adus cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, dupã ce a fost bãtut de Ciprian Chirilã, proprietarul terenului pe care îsi pãstea caprele. Tatãl bãiatului l-a acuzat pe acesta cã a încercat chiar sã-i omoare copilul, urmãrindu-l cu masina pe dealurile Râsnitei.

“De patru ani le zic sã nu-si mai pascã animelele pe terenul meu”

La patru zile de la producerea incidentului, Ciprian Chirilã reactioneazã si spune cã neîntelegerile dintre el si familia Manolache sunt mai vechi. ” În ceea ce priveste incidentul de sâmbãtã, faptele au stat cu totul si cu totul altfel. Astfel, în data de 21 octombrie, cu putin înainte de ora 15:00, în timp ce mã aflam în masinã cu alte douã persoane, pe una din tarlalele pe care am avut cultivat porumb, am vãzut turma de capre a familiei Manolache din Hârsova. Într-adevãr, pe lotul respectiv recoltasem porumbul cu o combinã, dar în urmã rãmãsese o cantitate destul de mare de stiuleti, pe care îmi propusesem sã îi strâng în perioada imediat urmãtoare, cu ajutorul unor persoane angajate. Prezenta caprelor care “curãtau” terenul m-a deranjat, dat fiind paguba însemnatã pe care o produceau. Nu era prima datã când tânãrul era cu turma la pãscut pe unul din loturile care îmi apartin mie si fratelui meu, situatia perpetuându-se de aproximativ patru ani, timp în care am primit justificãri de genul “am scãpat caprele”, dar si promisiuni cã nu o sã se mai întâmple. Fireste cã m-am supãrat. Dar supãrarea mea a devenit si mai intensã când tânãrul, evident în stare de ebrietate, deci el, nu eu, asa cum se afirmã în articole, a devenit obraznic, insultându-mã”, a spus Ciprian Chirilã.

“Este posibil sã fi cãzut”

Proprietarul terenului recunoaste cã l-a urmãrit cu masina pe Vasilicã, dar nu pentru a-l cãlca, asa cum afirma tatãl copilului, ci pentru a-l atentiona cã nu îi va mai tolera atitudinea. “Am avut un schimb de replici mai dur, dupã care tânãrul s-a îndepãrtat, continuând, de la distantã, injuriile. M-am urcat în masinã, nu pentru “a-l cãlca”, asa cum s-a scris în articole, ci pentru a mã apropia din nou de tânãr, ca sã îi pun în vedere cã nu voi mai tolera o astfel de atitudine si cã dacã pânã acum l-am iertat, acum mã voi adresa organelor de politie. Ce s-a întâmplat mai departe nu stiu, dar am aflat de la cunostinte cã tânãrul avea dâre de sânge pe obraz, cu semne cã i-ar fi curs sânge din nas. Este posibil sã fi cãzut, dar se pare cã asta i-a dat si idei. Asa se face cã abia pe la 16:30, deci dupã o orã si jumãtate de la întâlnirea noastrã, a solicitat o ambulantã. Am citit cã “echipajul de pe ambulantã a fost socat de cruzimea cu care a fost bãtut adolescentul”. Cum puteti afirma asa ceva în conditiile în care tânãrul nu prezenta nicio urmã de violentã, doar acuza dureri cervicale, motiv pentru care i-a fost pus si corsetul care se vede în filmuletul postat pe sait. Cert este cã tânãrul si-a jucat bine rolul de victimã, pânã în momentul în care i s-au fãcut investigatii medicale. Faptul cã nu avea absolut nimic i-a determinat de altfel pe medici si sã îl externeze în aceeasi searã”, a mai afirmat Ciprian Chirilã, cel acuzat cã l-a bãtut pe Vasilicã.