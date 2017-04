Circul Las Vegas, în Vaslui: acrobatii, jonglerii, echilibristicã si dresurã de animale exotice

INVITATIE… Vasluienii care vor sã se recreeze în acest weekend si sã vadã un spectacol de circ senzational o vor putea face chiar la noi în oras. Zeci de animale, dresaj de lei, acrobatii pe sârmã înaltã, jonglerii si multe alte numere de exceptie îi asteaptã pe acestia în interiorul cortului amenajat special în Parcarea Interex. “E a doua oarã când venim în Vaslui. Anul trecut, în varã, am fost prima datã si pentru cã am sesizat un impact pozitiv la public, am zis sã revenim cu un spectacol nou. Marea surprizã a spectacolului de anul acesta este Cangurul Jack si pantera Baghera din Cartea Junglei. Sperãm sã revenim si la anul, pentru cã Vasluiul e un oras frumos, cu oameni frumosi, primitori”, ne-a declarat Emoke Hritcu.

Circul Las Vegas Vargas propune vasluienilor un spectacol de douã ore, traditional, cu multe animale si acrobatii pe care numai la ei le poti vedea. “Avem în jur de 30 animale, pentru care, desigur, avem aviz DSV. Vorbim de animale exotice, precum cãmila, dromader, lame, zebrã, animale sãlbatice, precum leu alb, tigru alb, bengalez, panterã neagrã. În premierã în România este cangurul australian. Noi îi spunem Cangurul Jack. Astfel, cei care vor veni, pot vedea dresuri cu astfel de animale, dar si numere cu clovni atât pentru adulti, cât si pentru copii”, ne-a spus Emoke Hritcu, organizatoarea spectacolului si prezentatoarea acestuia.

Roata mortii, fãrã nicio lojã de sigurantã

Alte numere artistice din cadrul spectacolului: “acrobatie pe sârmã la mare înãltime, echilibristicã în mâini – numãr realizat de David, un artist întors în România de la Circul Soleil, unde a lucrat o perioadã, jonglerii cu cinci mingi, alãturi de tânãrul artist Rico Vargas, în vârstã de numai opt ani. Fãcând o micã parantezã, Rico reprezintã generatia viitoare a familiei Vargas, originarã din Cehia, cea care detine circul Las Vegas format în prezent din artisti din mai multe tãri. Un numãr extraordinar este roata mortii la peste 10 metri înãltime, fãrã lojã de sigurantã. Totul e live. Pânã acum, slavã Domnului, nu au fost incidente. Sperãm cã nici nu o sã fie. Prezent la spectacol va fi si Clovnul Marcelino, venit din Italia, un nãzdrãvan în adevãratul sens al cuvântului. Bine, el nu se face de râs, ci face ca lumea sã râdã”, a mai explicat prezentatoarea show-ului.

“Lucrãm ca o echipã”

Nu este usor sã lucrezi într-un circ. O spune însãsi Emoke Hritcu, originarã din Sf. Gheorghe, judetul Covasna: “înainte am lucrat ca hair stylist, iar în salonul în care îmi practicam meseria veneau câtiva artisti de la un circ unguresc. Ne-am împrietenit, am tinut legãtura, iar la un moment dat m-au sunat si mi-au spus cã un circ are nevoie de un organizator. M-au întrebat dacã sunt interesatã, iar eu am rãspuns <<da>>, pentru cã mie mi-a plãcut dintotdeauna sã cãlãtoresc, m-a fascinat lumea asta a circului. Iar de atunci, am rãmas pe postul de organizator al spectacolului si, totodatã, de prezentare a acestuia. Dar vã spun, tot ceea ce vedeti e o muncã de echipã. Fiecare stie care e treaba lui si, astfel, nu ne lovim de impedimente”.

“Vasluienii sunt oameni veseli”

Artistii din circ si restul echipei sunt impresionati de Vaslui: “este un oras frumos, curat. Aveti o stradã care mi-a rãmas mie în cap de anul trecut, de ambele pãrti sunt copaci care aproape cã vin ca o arcadã, parcã se îmbinã deasupra ta (n.r. strada Mihail Kogãlniceanu). E foarte frumos. Si parcul, la fel, bine amenajat.

Am auzit si noi ce se spune despre Vaslui, însã credeti-ne, dacã noi am fi observat altceva decât lucruri frumoase si pozitive, nu am mai fi revenit. Dupã cum vedeti, nu arãtãm ca un circ oarecare.

Am observat cã lumea apreciazã calitatea. Oamenii de aici sunt deschisi la astfel de spectacole, înteleg greutatea unui numãr. Sunt veseli. Asa mi se par mie la spectacol, în rest, nu stiu cum or fi. Normal, vin sã se distreze, asta e bine, pentru cã trãim o viatã destul de grea. De aici vom merge la Bârlad, pentru cã am fost si anul trecut, publicul ne-a plãcut, iar acum vrem sã revenim”, a mai punctat Emoke Hritcu.