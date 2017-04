CJ va plăti 5.000 de euro unei firme al cărei colaborator este fostul viceprimar Mardare

Consiliul Județean a angajat o firmă din București pentru elaborarea documentației de audit energetic la mai multe imobile. Valoarea totală a prestației este de peste 23 de mii de lei. Societatea de evaluare al cărei nume este Consviro SRL îl are drept colaborator în Vrancea pe fostul viceprimar al municipiului Focșani ,și consilier local PSD George Mardare. Certificatele de audit sunt vor fi depuse ca parte a dosarelor de proiect, în vederea obținerii unor finanțări europene destinate reabilitării termice pentru sediului SPCLEP și a unor secții ale Spitalului Județean.

Consiliul Județean a atribuit două contracte pentru servicii de audit energetic firmei Consviro SRL din București, al cărei colaborator din Vrancea este fostul viceprimar al municipiului Focșani, și consilier local PSD George Mardare. În prezent, fostul viceprimar lucrează în cadrul ADR Brăila, instituție care se ocupă cu evaluarea și monitorizarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional (POR).

Consviro SRL va efectua analiza energetică și va complete certificatul de performanță energetică plus anexele aferente pentru imobilele în care funcționează Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației și mai multe secții ale Spitalului Județean, Dermatologie, ORL și oftalmologie, Psihiatrie și boli infecțioase.

Documentațiile vor fi atașate dosarelor de proiect ce vor fi depuse, pentru obținerea unor finanțări europene destinate reabilitării energetice acestor clădiri publice, în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020.

Clădirile ce vor fi supuse auditului au fost construite în anii ‘70 – ’80 din materiale și folosind tehnologii perimate, depășite moral și tehnic. Conform documentației de achiziție, Consviro SRL va efectua analiza construcțiilor și a instalațiilor aferente, va propune soluții tehnico-financiare în vederea îmbunătățirii performanței energetice astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m.p.:

„Soluția de reabilitare prezentată va conduce la o scădere sub 100 kWh/mp arie utilă a consumului anual specific de energie calculată pentru încălzire, luând în considerare numai acele lucrări prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare“.

Pentru prestațiile sale, firma bucureșteană va câștiga 23.188,5 lei, sumă la care se adaugă TVA, un tarif de 4,5 lei pe metru pătrat calculat pentru pentru o suprafață totală de 5.153 mp cât măsoară corpurile de clădire supuse analizei.

Consviro o firmă cu lipici la banii Consiliului Județean

Firma de evaluatori Consviro SRL este abonată la banii publici, în special cei gestionați de instituțiile publice controlate de PSD, având la activ mai multe contracte încheiate.

